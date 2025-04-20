Те, кто попробовал этот шашлык, больше не едят другие — и вот почему

Сочный, нежный, с румяной корочкой и настоящим мясным вкусом — этот шашлык на минералке из свинины станет звездой любого пикника. Простые ингредиенты, минимум усилий и никакой лишней кислинки, как бывает с уксусом или кефиром. Только пузырьки газировки, которые волшебным образом размягчают мясо, и специи, которые раскрываются на жаре.
На 5 порций:
Свинина — 1 кг (лучше всего шея или окорок без костей)
Лук — 3 шт.
Газированная минеральная вода — 700 мл
Соль — по вкусу
Сухие специи — по вкусу (перец, паприка, хмели-сунели и т. д.)
Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусками. Удалите прожилки, если они есть — это сделает шашлык мягче.
Очистите и нарежьте лук полукольцами. Хорошо разомните его руками — так он быстрее отдаст сок и лучше замаринует мясо.
В просторной миске соедините мясо и лук. Перемешайте, чтобы куски равномерно покрылись луком.
Добавьте соль и специи. Залейте всё газированной минеральной водой — пузырьки помогут мясу стать особенно нежным. Оставьте минимум на час, можно до трёх.
Нанизывайте мясо на шампуры или выкладывайте на решетку. Жарьте над углями, но без открытого огня. Важно регулярно переворачивать, чтобы мясо подрумянилось равномерно.
Подавайте шашлык горячим, с овощами, зеленью и, например, с картофелем. Приятного аппетита!
Чтобы не плакать при нарезке лука, промойте нож и луковицу холодной водой.
Разделочную доску от запаха лука спасёт лимон — натрите её долькой перед работой.
Минералка подходит и для курицы, индейки или говядины, но время маринования и жарки изменится.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.
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