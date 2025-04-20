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Те, кто попробовал этот шашлык, больше не едят другие — и вот почему

2:13
Еда

Сочный, нежный, с румяной корочкой и настоящим мясным вкусом — этот шашлык на минералке из свинины станет звездой любого пикника. Простые ингредиенты, минимум усилий и никакой лишней кислинки, как бывает с уксусом или кефиром. Только пузырьки газировки, которые волшебным образом размягчают мясо, и специи, которые раскрываются на жаре.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Что понадобится

На 5 порций:

  • Свинина — 1 кг (лучше всего шея или окорок без костей)

  • Лук — 3 шт.

  • Газированная минеральная вода — 700 мл

  • Соль — по вкусу

  • Сухие специи — по вкусу (перец, паприка, хмели-сунели и т. д.)

Как готовить — пошагово

1. Подготовка мяса

Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусками. Удалите прожилки, если они есть — это сделает шашлык мягче.

2. Работа с луком

Очистите и нарежьте лук полукольцами. Хорошо разомните его руками — так он быстрее отдаст сок и лучше замаринует мясо.

3. Смешиваем всё вместе

В просторной миске соедините мясо и лук. Перемешайте, чтобы куски равномерно покрылись луком.

4. Заливаем минералкой

Добавьте соль и специи. Залейте всё газированной минеральной водой — пузырьки помогут мясу стать особенно нежным. Оставьте минимум на час, можно до трёх.

5. Шашлык на мангале

Нанизывайте мясо на шампуры или выкладывайте на решетку. Жарьте над углями, но без открытого огня. Важно регулярно переворачивать, чтобы мясо подрумянилось равномерно.

6. Подача

Подавайте шашлык горячим, с овощами, зеленью и, например, с картофелем. Приятного аппетита!

Советы по ходу

  • Чтобы не плакать при нарезке лука, промойте нож и луковицу холодной водой.

  • Разделочную доску от запаха лука спасёт лимон — натрите её долькой перед работой.

  • Минералка подходит и для курицы, индейки или говядины, но время маринования и жарки изменится.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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