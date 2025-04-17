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Ошибки при хранении кофе: как неправильное хранение убивает вкус любимого напитка

1:38
Еда

Многие из нас хранят молотый кофе в холодильнике или под раковиной, полагая, что это поможет сохранить его свежесть. Однако эксперты предупреждают: такие места могут навредить вкусу и аромату напитка.

Кофеварка Bialetti мока
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кофеварка Bialetti мока

Почему холодильник и место под раковиной — не лучшие варианты?

Кофе обладает гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу и посторонние запахи. Хранение в холодильнике может привести к тому, что кофе впитает запахи других продуктов и потеряет свой аромат. Место под раковиной часто бывает влажным и тёплым, что также способствует потере вкусовых качеств и появлению плесени.

Где же хранить кофе правильно?

Идеальное место для хранения кофе — это прохладный, сухой и тёмный шкаф, вдали от источников тепла и влаги. Используйте герметичные контейнеры из непрозрачного материала, чтобы защитить кофе от света и воздуха. Стеклянные банки с плотными крышками или специальные контейнеры для кофе подойдут отлично.

Дополнительные советы:

  • Покупайте кофе в небольших количествах, чтобы использовать его в течение 2-3 недель после открытия.

  • Избегайте хранения кофе рядом с продуктами с сильным запахом, такими как специи или моющие средства.

  • Не пересыпайте кофе из оригинальной упаковки, если она герметична и непрозрачна; просто закройте её плотно после каждого использования.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться ароматным и вкусным кофе каждый день.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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