Ошибки при хранении кофе: как неправильное хранение убивает вкус любимого напитка

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас хранят молотый кофе в холодильнике или под раковиной, полагая, что это поможет сохранить его свежесть. Однако эксперты предупреждают: такие места могут навредить вкусу и аромату напитка.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кофеварка Bialetti мока

Почему холодильник и место под раковиной — не лучшие варианты?

Кофе обладает гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу и посторонние запахи. Хранение в холодильнике может привести к тому, что кофе впитает запахи других продуктов и потеряет свой аромат. Место под раковиной часто бывает влажным и тёплым, что также способствует потере вкусовых качеств и появлению плесени.​

Где же хранить кофе правильно?

Идеальное место для хранения кофе — это прохладный, сухой и тёмный шкаф, вдали от источников тепла и влаги. Используйте герметичные контейнеры из непрозрачного материала, чтобы защитить кофе от света и воздуха. Стеклянные банки с плотными крышками или специальные контейнеры для кофе подойдут отлично.​

Дополнительные советы:

Покупайте кофе в небольших количествах, чтобы использовать его в течение 2-3 недель после открытия.

Избегайте хранения кофе рядом с продуктами с сильным запахом, такими как специи или моющие средства.

Не пересыпайте кофе из оригинальной упаковки, если она герметична и непрозрачна; просто закройте её плотно после каждого использования.​

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться ароматным и вкусным кофе каждый день.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

