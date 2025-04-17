Ошибки при хранении кофе: как неправильное хранение убивает вкус любимого напитка

Многие из нас хранят молотый кофе в холодильнике или под раковиной, полагая, что это поможет сохранить его свежесть. Однако эксперты предупреждают: такие места могут навредить вкусу и аромату напитка.
Кофе обладает гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу и посторонние запахи. Хранение в холодильнике может привести к тому, что кофе впитает запахи других продуктов и потеряет свой аромат. Место под раковиной часто бывает влажным и тёплым, что также способствует потере вкусовых качеств и появлению плесени.
Идеальное место для хранения кофе — это прохладный, сухой и тёмный шкаф, вдали от источников тепла и влаги. Используйте герметичные контейнеры из непрозрачного материала, чтобы защитить кофе от света и воздуха. Стеклянные банки с плотными крышками или специальные контейнеры для кофе подойдут отлично.
Покупайте кофе в небольших количествах, чтобы использовать его в течение 2-3 недель после открытия.
Избегайте хранения кофе рядом с продуктами с сильным запахом, такими как специи или моющие средства.
Не пересыпайте кофе из оригинальной упаковки, если она герметична и непрозрачна; просто закройте её плотно после каждого использования.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться ароматным и вкусным кофе каждый день.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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