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Кухня СССР. Сельдь под шубой по ГОСТу образца 1978 года

2:02
Еда

Вот она — легенда советского застолья, в красном пальто из свёклы.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

Сельдь под шубой по ГОСТу — рецепт, который писали от руки в блокнотах и передавали как семейное золото.

Ингредиенты (1978 год)

  • Сельдь малосольная — 1 шт. (лучше "Атлантическая", жирная)
  • Картофель — 3-4 шт. (средние)
  • Морковь — 2 шт.
  • Свёкла — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Майонез — 200 г (привет "Провансаль")
  • Яйца — 2 шт. (по желанию, но по ГОСТу — да)
  • Соль — по вкусу

Как готовили в 70-е

1. Варим овощи и яйца:

  • Всё в кожуре, остужаем, чистим.
  • Яйца — вкрутую, не меньше 10 минут.

2. Нарезаем сельдь:

  • Аккуратно разделываем, убираем кости и шкуру.
  • Нарезаем мелкими кубиками — не фарш!

3. Лук — обязательно:

  • Мелко рубим.
  • Можно обдать кипятком или замариновать в уксусе с сахаром — так делали хозяйки из НИИ.

4. Овощи трём:

  • На крупной тёрке, отдельно: картошку, морковь, свёклу, яйца.
  • Никаких миксеров — только ручная работа.

Сборка, как в СССР

1. Слой картошки, немного соли, немного майонеза
2. Сельдь с луком, чуть майонеза
3. Морковь, майонез
4. Свёкла, снова майонез
5. Яйца сверху (по желанию — для красоты и сытности)

Важно:

Каждый слой примять ложкой, но не "в кашу"

Настоять минимум 2-3 часа в холодильнике, лучше — ночь

Подача — по-классике

  • На белом фарфоре или стеклянной тарелке
  • С петрушкой или кольцами яйца сверху
  • Обязательно с чёрным хлебом, водкой и разговором "за жизнь".

Такую "шубу" в 1978 ставили рядом с холодцом, винегретом и Оливье. И каждый знал — праздник удался.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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