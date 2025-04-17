Кухня СССР. Сельдь под шубой по ГОСТу образца 1978 года

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Вот она — легенда советского застолья, в красном пальто из свёклы.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сельдь под шубой

Сельдь под шубой по ГОСТу — рецепт, который писали от руки в блокнотах и передавали как семейное золото.

Ингредиенты (1978 год)

Сельдь малосольная — 1 шт. (лучше "Атлантическая", жирная)

Картофель — 3-4 шт. (средние)

Морковь — 2 шт.

Свёкла — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 200 г (привет "Провансаль")

Яйца — 2 шт. (по желанию, но по ГОСТу — да)

Соль — по вкусу

Как готовили в 70-е

1. Варим овощи и яйца:

Всё в кожуре, остужаем, чистим.

Яйца — вкрутую, не меньше 10 минут.

2. Нарезаем сельдь:

Аккуратно разделываем, убираем кости и шкуру.

Нарезаем мелкими кубиками — не фарш!

3. Лук — обязательно:

Мелко рубим.

Можно обдать кипятком или замариновать в уксусе с сахаром — так делали хозяйки из НИИ.

4. Овощи трём:

На крупной тёрке, отдельно: картошку, морковь, свёклу, яйца.

Никаких миксеров — только ручная работа.

Сборка, как в СССР

1. Слой картошки, немного соли, немного майонеза

2. Сельдь с луком, чуть майонеза

3. Морковь, майонез

4. Свёкла, снова майонез

5. Яйца сверху (по желанию — для красоты и сытности)

Важно:

Каждый слой примять ложкой, но не "в кашу"

Настоять минимум 2-3 часа в холодильнике, лучше — ночь

Подача — по-классике

На белом фарфоре или стеклянной тарелке

С петрушкой или кольцами яйца сверху

Обязательно с чёрным хлебом, водкой и разговором "за жизнь".

Такую "шубу" в 1978 ставили рядом с холодцом, винегретом и Оливье. И каждый знал — праздник удался.