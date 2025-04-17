Кухня СССР. Сельдь под шубой по ГОСТу образца 1978 года

Вот она — легенда советского застолья, в красном пальто из свёклы.
Сельдь под шубой по ГОСТу — рецепт, который писали от руки в блокнотах и передавали как семейное золото.
Ингредиенты (1978 год)
Как готовили в 70-е
1. Варим овощи и яйца:
2. Нарезаем сельдь:
3. Лук — обязательно:
4. Овощи трём:
Сборка, как в СССР
1. Слой картошки, немного соли, немного майонеза
2. Сельдь с луком, чуть майонеза
3. Морковь, майонез
4. Свёкла, снова майонез
5. Яйца сверху (по желанию — для красоты и сытности)
Важно:
Каждый слой примять ложкой, но не "в кашу"
Настоять минимум 2-3 часа в холодильнике, лучше — ночь
Подача — по-классике
Такую "шубу" в 1978 ставили рядом с холодцом, винегретом и Оливье. И каждый знал — праздник удался.
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