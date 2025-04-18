Экспресс-десерт: секретный рецепт творожного кекса с какао в микроволновке всего за 1,5 минуты

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Неожиданный гость? Хочется что-то вкусное к кофе? Приготовьте быстрый и воздушный десерт всего за пару минут, если у вас есть несколько простых ингредиентов и микроволновая печь.

Фото: Own work by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ маффин

Десерты в кружке стали популярным трендом в домашней кулинарии. Они удобны в приготовлении: не нужно мыть много посуды, все ингредиенты смешиваются в одной емкости, а результат получается вкусным. Такой десерт может быть не только сладким, но и соленым, например, с добавлением ветчины.

Микроволновая печь творит чудеса за минуту

Микроволновая печь способна быстро приготовить блюдо, на которое в духовке потребовалось бы гораздо больше времени. Это происходит потому, что в микроволновке жидкие ингредиенты нагреваются очень быстро. Разрыхлитель помогает тесту подняться, а яйца с мукой делают его густым.

Важно помнить, что при выпечке булочек в микроволновой печи нужно соблюдать определенные правила. Кружку выпекают при мощности 800–1000 Вт в течение 1–2 минут. Если выпекать дольше, тесто может пересушиться или стать «резиновым». Поэтому лучше сократить время приготовления, а если тесто не пропеклось, добавить еще несколько секунд, рекомендует Vlasta.cz.

Рецепт творожного кекса с какао в кружке

30 г творога

1 яйцо

30 г муки

10 г сахара

5 г разрыхлителя

10 г какао

фрукты или ягоды для украшения

Приготовление

Разбейте яйцо в кружку. Добавьте творог и хорошо перемешайте. Всыпьте оставшиеся ингредиенты и тщательно перемешайте. Поставьте кружку в микроволновую печь на 1 минуту 40 секунд. Достаньте готовую булочку, она должна хорошо подняться. Дайте десерту остыть, затем украсьте по вкусу.

Этот быстрый и вкусный десерт станет отличным дополнением к кофе или чаю, а также порадует гостей своим воздушным и нежным вкусом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



