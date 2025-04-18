Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны Грозного: где найти вкуснейшую кухню и незабываемые панорамы?
Певица Алекса показала фото со дня рождения дочери: целых 4 года
Эти компании уже изменили будущее планеты — и теперь мы платим цену
Цена нефти Brent перешла к росту! Что стоит за неожиданным скачком
Обычная привычка делает ваш дом пыльным — весной это особенно опасно
Секрет стройности без фитнеса: делаем лимфодренажный массаж дома
Все знают, но делают не так: ошибки при выращивании рассады капусты
Японское правило питания поможет скинуть до 20 кг: вот как это работает
Машина сгниёт быстрее, чем вы думаете: что скрывает ваш гараж

Экспресс-десерт: секретный рецепт творожного кекса с какао в микроволновке всего за 1,5 минуты

2:10
Еда

Неожиданный гость? Хочется что-то вкусное к кофе? Приготовьте быстрый и воздушный десерт всего за пару минут, если у вас есть несколько простых ингредиентов и микроволновая печь.

маффин
Фото: Own work by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
маффин

Десерты в кружке стали популярным трендом в домашней кулинарии. Они удобны в приготовлении: не нужно мыть много посуды, все ингредиенты смешиваются в одной емкости, а результат получается вкусным. Такой десерт может быть не только сладким, но и соленым, например, с добавлением ветчины.

Микроволновая печь творит чудеса за минуту

Микроволновая печь способна быстро приготовить блюдо, на которое в духовке потребовалось бы гораздо больше времени. Это происходит потому, что в микроволновке жидкие ингредиенты нагреваются очень быстро. Разрыхлитель помогает тесту подняться, а яйца с мукой делают его густым.

Важно помнить, что при выпечке булочек в микроволновой печи нужно соблюдать определенные правила. Кружку выпекают при мощности 800–1000 Вт в течение 1–2 минут. Если выпекать дольше, тесто может пересушиться или стать «резиновым». Поэтому лучше сократить время приготовления, а если тесто не пропеклось, добавить еще несколько секунд, рекомендует Vlasta.cz.

Рецепт творожного кекса с какао в кружке

  • 30 г творога
  • 1 яйцо
  • 30 г муки
  • 10 г сахара
  • 5 г разрыхлителя
  • 10 г какао
  • фрукты или ягоды для украшения

Приготовление

  1. Разбейте яйцо в кружку.
  2. Добавьте творог и хорошо перемешайте.
  3. Всыпьте оставшиеся ингредиенты и тщательно перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь на 1 минуту 40 секунд.
  5. Достаньте готовую булочку, она должна хорошо подняться.
  6. Дайте десерту остыть, затем украсьте по вкусу.

Этот быстрый и вкусный десерт станет отличным дополнением к кофе или чаю, а также порадует гостей своим воздушным и нежным вкусом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить
Домашние животные
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить Аудио 
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт
Правда ТВ
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Последние материалы
Фондан на скорую руку: быстрый, вкусный, эффектный
Друг врезался — вам разбираться: что делать, если авария случилась не по вашей вине
Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно
Антицеллюлитный крем и обёртывания — развод или спасение? Правда, которую скрывают бренды
Почему перец мстит за повторную посадку — шокирующие последствия для почвы
Звезда фильма Астерикс и Обеликс Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы
Жизнь на Земле началась раньше, чем думали: что скрывает древний ЛУКА
Трёхкратная олимпийская чемпионка пришла первой в забеге мам в школе своего сына
112 тысяч автомобилей за год: восстановлена сборка кроссоверов Ситроен
Что скрывает дуплекс возле Колизея: интерьер, влюбляющий с первого взгляда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.