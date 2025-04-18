Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно

Сосиски в кляре — идеальный выбор для быстрого завтрака или перекуса. Хрустящая корочка и сочная начинка создают гармоничное сочетание вкусов, а аромат сыра и трав пробуждает аппетит. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сосиски в кляре станут любимым блюдом для всей семьи. Их можно подавать на завтрак, как закуску или дополнение к основному блюду. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно понравится вам и вашим близким.
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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