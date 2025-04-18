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Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно

1:24
Еда

Сосиски в кляре — идеальный выбор для быстрого завтрака или перекуса. Хрустящая корочка и сочная начинка создают гармоничное сочетание вкусов, а аромат сыра и трав пробуждает аппетит. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении.

Корн-дог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корн-дог

Ингредиенты:

  • Сосиски — 330 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Твердый сыр — 70 г
  • Сушеные прованские травы — по вкусу
  • Мука — 160 г
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — 200 мл

Приготовление:

  1. Кляр: Натрите сыр на мелкой терке и смешайте с мукой, яйцами, солью и травами. Тщательно перемешайте до однородной массы. Если кляр слишком жидкий, добавьте муку.
  2. Сосиски: Обваляйте сосиски в муке, затем окуните в кляр.
  3. Жарка: Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте сосиски до золотистой корочки, переворачивая их.
  4. Подача: Выложите готовые сосиски на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, затем переложите на сервировочное блюдо.

Сосиски в кляре станут любимым блюдом для всей семьи. Их можно подавать на завтрак, как закуску или дополнение к основному блюду. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно понравится вам и вашим близким.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. 

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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