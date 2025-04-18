Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно

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Сосиски в кляре — идеальный выбор для быстрого завтрака или перекуса. Хрустящая корочка и сочная начинка создают гармоничное сочетание вкусов, а аромат сыра и трав пробуждает аппетит. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корн-дог

Ингредиенты:

Сосиски — 330 г

Яйца — 2 шт.

Твердый сыр — 70 г

Сушеные прованские травы — по вкусу

Мука — 160 г

Соль — по вкусу

Растительное масло — 200 мл

Приготовление:

Кляр: Натрите сыр на мелкой терке и смешайте с мукой, яйцами, солью и травами. Тщательно перемешайте до однородной массы. Если кляр слишком жидкий, добавьте муку. Сосиски: Обваляйте сосиски в муке, затем окуните в кляр. Жарка: Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте сосиски до золотистой корочки, переворачивая их. Подача: Выложите готовые сосиски на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, затем переложите на сервировочное блюдо.

Сосиски в кляре станут любимым блюдом для всей семьи. Их можно подавать на завтрак, как закуску или дополнение к основному блюду. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно понравится вам и вашим близким.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.



Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

