Скрытые опасности в морозильной камере: 6 частых случаев, когда заморозка становится угрозой

3:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Морозильная камера — это незаменимый помощник в хранении продуктов, но иногда мы используем её неправильно. Мы складываем туда всё подряд: от овощей до остатков ужина, не задумываясь о последствиях. Но стоит ли относиться к морозильнику как к мусорному ящику?

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Морозильник не способен творить чудеса. Хотя иногда мы кладем туда продукты, которым не хватает места в холодильнике, это не всегда лучший вариант. Проведите ревизию в морозильной камере и проконсультируйтесь со специалистом, чтобы понять, какие продукты стоит выбросить, советует Vlasta.cz.

Повторно замороженные продукты. Вы когда-нибудь размораживали упаковку с замороженной курицей или овощами, использовали только половину, а остальное клали обратно в морозилку? Это ошибка. Каждый раз, когда вы размораживаете и повторно замораживаете продукты, риск роста бактерий увеличивается. Это может привести к проблемам с кишечником. Если вы решили разморозить продукт, делайте это в холодильнике, а не при комнатной температуре. Никогда не замораживайте повторно продукты, которые пролежали размороженными более 2 часов. Забытые остатки еды. Многие из нас приносят домой остатки еды после семейных праздников. Конечно, часть можно положить в морозилку, но не на длительное время. По данным Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США, замороженные остатки и готовые блюда следует употребить в течение 3-4 месяцев. Если вы обнаружили в морозилке остатки еды, которые лежат там больше 6 месяцев, лучше их выбросить. Продукты с толстым слоем льда. Если вы нашли в морозилке продукт, покрытый кристаллами льда, не пытайтесь его есть. Хотя он не опасен для здоровья, его качество будет низким. Вы можете заметить неприятный запах и непривлекательный цвет. Чтобы избежать этого, удаляйте как можно больше воздуха из контейнера перед заморозкой. Если вы не хотите выбрасывать еду вместе со льдом, попробуйте приготовить из неё смузи или крем-суп. Вонючие кубики льда. Свежеприготовленный лед обычно не имеет запаха и вкуса. Однако со временем он впитывает запахи и вкусы продуктов, которые находятся рядом. Если рядом с формочкой для льда лежат замороженная пицца, креветки и торт, лед может приобрести их аромат. Избавиться от этих запахов будет невозможно, поэтому лучше выбросить лед и приготовить новую порцию. Чтобы избежать этой проблемы, используйте формочки для льда с крышками. Старое мороженое. Если вы покупаете большую упаковку мороженого, со временем в морозилке может остаться немного продукта. К сожалению, через несколько месяцев мороженое теряет свежесть и вкус. Как правило, мороженое остается свежим около 3 месяцев, как и другие замороженные молочные продукты. Лучше съесть его, чем выбросить. Пирожные с начинкой из сливок или творога. Если вы любите печь домашние пироги, особенно с творожной или кремовой начинкой, помните, что такие лакомства нужно съесть в течение месяца. Сыр, сливки и творог не переносят длительной заморозки и начинают менять свою текстуру.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

