Как правильно варить рис: три секрета для действительно рассыпчатого гарнира

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — один из самых востребованных злаков в кулинарии по всему миру. Его универсальность позволяет готовить с ним самые разные блюда: от мясных и рыбных до вегетарианских.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Однако даже опытные кулинары иногда сталкиваются с проблемой: вместо рассыпчатого гарнира они получают липкую массу, напоминающую кашу. Чтобы избежать этой ошибки и приготовить идеальный рис, нужно следовать нескольким простым, но важным правилам.

Первый этап — подготовка риса перед варкой. Быстрое промывание под холодной водой не всегда эффективно. Чтобы рис не слипался, его рекомендуется замочить в воде на 30 минут. Это поможет удалить лишний крахмал с поверхности зерен, сделав их менее клейкими в процессе приготовления. Второй важный аспект — правильное соотношение воды и риса. Обычно рекомендуется использовать 1 часть риса на 2 части воды. Если добавить больше жидкости, рис станет слишком мягким и липким. Если же воды будет недостаточно, он может остаться жестким и недоваренным. Третий этап — контроль времени варки. Время приготовления риса зависит от его сорта, но обычно достаточно варить его 15-20 минут. Важно следить за процессом варки, чтобы рис стал мягким и сохранил свою форму. Готовность можно проверить, слегка надавив на зерно: оно должно быть мягким, но при этом упругим.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



