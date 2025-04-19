Ночной перекус, который не добавляет килограммы — и ещё помогает быстрее заснуть

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Бананы давно заняли своё место в корзине любимых фруктов у чехов — в среднем каждый съедает более 11 кг в год. Недорогие, приятные на вкус и легко усваиваемые, они кажутся идеальной едой на каждый день. Но есть нюанс: даже полезный фрукт может дать организму больше, если знать, когда его съесть.

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банан

Почему утро — не лучшее время

Хотя бананы богаты клетчаткой, калием и антиоксидантами, утром они не самый удачный выбор. Всё дело в содержании сахара: уровень глюкозы в крови резко подскакивает, а за ним приходит спад энергии. Такой старт дня не помогает сосредоточиться и держать продуктивный темп.

Идеальный момент — перед сном

Удивительно, но банан на ночь может стать союзником крепкого сна. Он стимулирует выработку серотонина, помогает расслабиться и быстрее уснуть. Ужин дополнили фруктом? Скорее всего, вы почувствуете, как засыпать стало легче, а просыпаться — приятнее.

А если всё-таки с утра

Можно. Но только не в одиночку. Сочетайте банан с продуктами, которые стабилизируют уровень сахара в крови — цельнозерновым хлебом, йогуртом или орехами. Такой завтрак насытит и не вызовет скачков энергии.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

