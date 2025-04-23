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Что не так с вашими сливками? Как выбрать, взбивать и не промахнуться

2:05
Еда

Сливки для взбивания — это не просто белая пена на капкейке. Это — основа десертов, кремов, муссов и даже ганаша. Но чтобы всё получилось идеально, надо выбрать "те самые" сливки, правильно их охладить и не превратить в масло.

кондитер
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кондитер

Как выбрать

На упаковке должно быть написано: "сливки для взбивания", жирность — 33-35%. Это значит, что продукт животного происхождения и способен держать форму. Добавки вроде каррагинана или гуаровой камеди не вредны — они лишь стабилизируют текстуру.

Есть ещё растительные сливки — с ароматизаторами и растительными жирами. Они хорошо держат форму, но проигрывают по вкусу. Подойдут для постной выпечки или веган-десертов.

Сливки в баллонах — для быстрого декора, но стоят дороже и менее универсальны.

Как взбивать

  • Сливки и всё, что к ним прикасается (чаша, венчики), должны быть очень холодными.

  • Температура — +4…+6°C, не выше. Замораживать нельзя!

  • Начинайте взбивать на низкой скорости, постепенно увеличивая. Главное — не "перебить": если сливки расслоились, получились масло и сыворотка.

Время взбивания зависит от температуры, объема, миксера — универсального таймера не существует.

Что можно приготовить

  • Кремы: сливочно-сырные, крем-чиз, "шантильи" с пудрой и ванилью. Но одни сливки редко используются — они не держат форму без поддержки других ингредиентов.

  • Муссы: сливки вводят в пюре или заварную основу в полувзбитом виде.

  • Ганаш: нагреваем сливки и вливаем в шоколад — вот и гладкий блестящий крем.

  • Карамель: добавляем горячие сливки в расплавленный сахар — получается идеально тягучая сладость.

Остались сливки? Не выбрасывайте — добавьте в грибной суп или соус к пасте. Только не забудьте: сливки нужно подогревать и класть в самом конце.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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