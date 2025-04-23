Как хранить пельмени, чтобы не жалеть потом о фарше

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени — спасение для голодных вечеров и неожиданных гостей. Но чтобы любимое блюдо не стало причиной пищевого расстройства, важно знать, где, как и сколько их можно хранить.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пельмени

Пельмени по старинке

В СССР лепили пельмени всей семьёй — сразу на месяц. Сушили на балконе, выносили на мороз, пересыпали в мешки. Современные морозилки справляются с этим не хуже, главное — соблюдать базовые правила.

Хранение в холодильнике

Домашние: не больше 1 суток при температуре до +5 °C.

Покупные: до 2 суток, но лучше съесть за день.

Размороженные: варите в тот же день — иначе испортятся.

Морозилка: сколько можно держать

Домашние — до 1 месяца.

Магазинные — по сроку на упаковке. Обратите внимание: слишком длительный срок часто говорит о консервантах.

Температура — стабильные -18 °C. Обязательно герметичная упаковка: воздух и влага = враги.

А если пельмени уже сварены

В холодильнике — максимум сутки.

В морозилке — до 2 недель, если заморозить правильно: сначала разложить по одному, потом собрать в пакет. Но вкус может пострадать.

Продлеваем срок службы

Вакуумная упаковка — лучший друг пельменей.

Герметичность и сухая тара — обязательны.

Можно добавить немного специй-консервантов при домашнем приготовлении.

Без холодильника — ни в коем случае. Даже на ночь. Комнатная температура = размножение бактерий.