Как хранить пельмени, чтобы не жалеть потом о фарше

Пельмени — спасение для голодных вечеров и неожиданных гостей. Но чтобы любимое блюдо не стало причиной пищевого расстройства, важно знать, где, как и сколько их можно хранить.
В СССР лепили пельмени всей семьёй — сразу на месяц. Сушили на балконе, выносили на мороз, пересыпали в мешки. Современные морозилки справляются с этим не хуже, главное — соблюдать базовые правила.
Домашние: не больше 1 суток при температуре до +5 °C.
Покупные: до 2 суток, но лучше съесть за день.
Размороженные: варите в тот же день — иначе испортятся.
Домашние — до 1 месяца.
Магазинные — по сроку на упаковке. Обратите внимание: слишком длительный срок часто говорит о консервантах.
Температура — стабильные -18 °C. Обязательно герметичная упаковка: воздух и влага = враги.
В холодильнике — максимум сутки.
В морозилке — до 2 недель, если заморозить правильно: сначала разложить по одному, потом собрать в пакет. Но вкус может пострадать.
Вакуумная упаковка — лучший друг пельменей.
Герметичность и сухая тара — обязательны.
Можно добавить немного специй-консервантов при домашнем приготовлении.
Без холодильника — ни в коем случае. Даже на ночь. Комнатная температура = размножение бактерий.
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