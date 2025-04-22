Где на кухне мёду не место — и почему это важно

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1:49
Еда

Мёд — натуральный суперфуд, который может храниться годами. Но чтобы он не потерял вкус, аромат и полезные свойства, нужно соблюдать пару важных условий. Иначе вместо янтарного удовольствия получите скисшую массу.

Мёд
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мёд

Что важно знать:

  • Тара — только стекло или керамика, тщательно вымытая и высушенная. Обязательная герметичность: иначе мёд впитает влагу и испортится.

  • Место хранения — сухое и тёмное. Ни в коем случае не рядом с плитой, духовкой или окном. Свет и тепло — враги меда.

  • Температура — от +10 до +21°C. В холодильнике он загустеет, при перегреве — утратит витамины.

  • Соседи — без запаха. Мёд быстро впитывает ароматы, так что не кладите его рядом с рыбой, кофе или бытовой химией.

Срок годности

В герметичной банке натуральный мёд спокойно хранится до двух лет. Открытую банку лучше использовать за 6–8 месяцев. С добавками — до 8 недель. Даже если мёд засахарился — это нормально.

А если мёд испортился

Обратите внимание:

  • появился резкий запах или плесень;

  • мёд стал пузыриться;

  • вкус стал горьким или кислым.

Это повод прощаться с продуктом.

Заморозка: да или нет

Можно! Мёд хорошо переносит заморозку — витамины и ферменты сохраняются. Главное — хранить порционно, в герметичной таре. Размораживать — медленно, при комнатной температуре.

А как быть с сотами

Их тоже можно хранить — до 3 лет, если соблюдать температуру от +5 до +15°C и избегать влаги. Подойдут непрозрачные контейнеры или пергамент.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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