Где на кухне мёду не место — и почему это важно

Мёд — натуральный суперфуд, который может храниться годами. Но чтобы он не потерял вкус, аромат и полезные свойства, нужно соблюдать пару важных условий. Иначе вместо янтарного удовольствия получите скисшую массу.
Тара — только стекло или керамика, тщательно вымытая и высушенная. Обязательная герметичность: иначе мёд впитает влагу и испортится.
Место хранения — сухое и тёмное. Ни в коем случае не рядом с плитой, духовкой или окном. Свет и тепло — враги меда.
Температура — от +10 до +21°C. В холодильнике он загустеет, при перегреве — утратит витамины.
Соседи — без запаха. Мёд быстро впитывает ароматы, так что не кладите его рядом с рыбой, кофе или бытовой химией.
В герметичной банке натуральный мёд спокойно хранится до двух лет. Открытую банку лучше использовать за 6–8 месяцев. С добавками — до 8 недель. Даже если мёд засахарился — это нормально.
Обратите внимание:
появился резкий запах или плесень;
мёд стал пузыриться;
вкус стал горьким или кислым.
Это повод прощаться с продуктом.
Можно! Мёд хорошо переносит заморозку — витамины и ферменты сохраняются. Главное — хранить порционно, в герметичной таре. Размораживать — медленно, при комнатной температуре.
Их тоже можно хранить — до 3 лет, если соблюдать температуру от +5 до +15°C и избегать влаги. Подойдут непрозрачные контейнеры или пергамент.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!