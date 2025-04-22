Где на кухне мёду не место — и почему это важно

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Мёд — натуральный суперфуд, который может храниться годами. Но чтобы он не потерял вкус, аромат и полезные свойства, нужно соблюдать пару важных условий. Иначе вместо янтарного удовольствия получите скисшую массу.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мёд

Что важно знать:

Тара — только стекло или керамика, тщательно вымытая и высушенная. Обязательная герметичность: иначе мёд впитает влагу и испортится.

Место хранения — сухое и тёмное. Ни в коем случае не рядом с плитой, духовкой или окном. Свет и тепло — враги меда.

Температура — от +10 до +21°C. В холодильнике он загустеет, при перегреве — утратит витамины.

Соседи — без запаха. Мёд быстро впитывает ароматы, так что не кладите его рядом с рыбой, кофе или бытовой химией.

Срок годности

В герметичной банке натуральный мёд спокойно хранится до двух лет. Открытую банку лучше использовать за 6–8 месяцев. С добавками — до 8 недель. Даже если мёд засахарился — это нормально.

А если мёд испортился

Обратите внимание:

появился резкий запах или плесень;

мёд стал пузыриться;

вкус стал горьким или кислым.

Это повод прощаться с продуктом.

Заморозка: да или нет

Можно! Мёд хорошо переносит заморозку — витамины и ферменты сохраняются. Главное — хранить порционно, в герметичной таре. Размораживать — медленно, при комнатной температуре.

А как быть с сотами

Их тоже можно хранить — до 3 лет, если соблюдать температуру от +5 до +15°C и избегать влаги. Подойдут непрозрачные контейнеры или пергамент.