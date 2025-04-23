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Фишка парижских завтраков: зачем намочить булку

1:15
Еда

Кажется, что мыть хлеб — это как минимум странно. Ну серьёзно, кто вообще додумался до такого? Французы. И, как ни удивительно, они точно знают, что делают.

багет
Фото: Freepik by cookie_studio is licensed under Рublic domain
багет

Если у вас завалялся подсохший батон или багет, не спешите его выбрасывать. Этот лайфхак спасёт выпечку и вас от лишнего похода в магазин.

Что делают французы

Они не жалеют воду. Берут черствый хлеб, быстро обдают его горячей водой (буквально пару секунд под струёй или окунают в миску), а потом — в духовку, разогретую до 180–200°C. Всего 5–10 минут — и перед вами снова хрустящая, тёплая корочка и мягкий мякиш внутри.

Работает ли это

Да! Главное условие — хлеб не должен быть испорченным. Если он просто стал сухим, то вода и тепло сделают своё дело. Это особенно полезно для багетов, чиабатты и других хрустящих видов выпечки. Хлеб словно воскресает, и на вкус — как только что из пекарни.

Этот приём особенно выручает утром, когда хочется тостов, а свежего хлеба в доме нет. Или вечером, когда к супу не хватает «чего-то вкусного».

Уточнения

Францу́зский баге́т — длинное и тонкое хлебобулочное изделие, мягкое внутри, с хрустящей корочкой, часто припудренное мукой. У стандартного багета длина примерно 65 см, ширина 5—6 см и высота 3—4 см. Вес приблизительно 250 г. Один из типичных продуктов французской кухни и своеобразный символ Франции.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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