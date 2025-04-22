Лазанья, которая не тянет к холодильнику ночью: пп-версия без мук совести

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что лазанья — это жирно, тяжело и только "на cheat day"? Забудьте про пасту, бешамель и обжарку. Эта версия из армянского лаваша с куриным фаршем — лёгкая, сытная и абсолютно без вины. Готовится просто, естся быстро, а калорий — минимум!

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Как сделать основу

Берём тонкий лаваш и нарезаем его по размеру формы для запекания. Вам понадобится 3-4 листа — в зависимости от количества слоёв и объёма формы.

Лёгкая, но насыщенная начинка

Лук и морковь нарезаем кубиками (или трем морковь на крупной тёрке — быстрее, но менее красиво). Всё это тушим вместе с куриным фаршем, томатной пастой и водой около 25-30 минут — до мягкости овощей и готовности мяса.

Пока тушится — трем сыр. Хотите меньше калорий — берите легкий.

В конце в начинку добавляем молоко, сухой базилик, соль и перец. Пара минут на огне — и снимаем. Получившаяся смесь не должна быть жидкой.

Сборка и финал

Укладываем всё в форму слоями: лаваш — начинка — сыр, повторить, и снова. Завершаем листом лаваша и сыром сверху. Запекаем 20 минут при 200°C. Если сыр подрумянивается слишком быстро — накройте фольгой.

Дайте блюду постоять 10 минут — и можно подавать. Отлично сочетается с зеленью.

Хочется вегетарианскую версию? Используйте грибы, баклажаны, перец, помидоры — будет тоже очень вкусно.

Уточнения

Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.



