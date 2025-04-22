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Отбивные с секретом: как сделать говядину мягкой, а картошку хрустящей

1:48
Еда

Когда хочется приготовить что-то по-настоящему эффектное, но без ресторанной суеты, на помощь приходит это блюдо. Говяжьи отбивные, запечённые в духовке под тонкими кружочками картофеля и соусом из карамелизованного лука, выглядят впечатляюще, а вкус — выше всех похвал.

Кусок говядины
Фото: flickr. com by Larry Hoffman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кусок говядины

Первый аккорд: мясо

Говядину нарежьте крупными кусками толщиной около 1,5 см и слегка отбейте. Приправьте солью и перцем, обжарьте на сковороде до румяной корочки и пока отложите в сторону, прикрыв фольгой.

Луковый соус, который сделает блюдо

В той же сковороде обжариваем лук на сливочном масле до мягкости. Затем добавляем муку, немного обжариваем, и вводим тимьян, семена сельдерея, куриный бульон, молоко и нарезанную петрушку. После закипания добавьте ещё ложку масла — соус должен быть насыщенным и ароматным.

Картофельная черепица

Очистите картофель и нарежьте тончайшими кружочками — чем тоньше, тем красивее и хрустящее. Мандолина здесь — ваш лучший друг.

Финальная сборка

Форму для запекания смазываем маслом. На дно — отбивные, сверху — аккуратно, внахлёст, "черепицей" — картофель. Поливаем всё луковым соусом, накрываем фольгой и отправляем в духовку. Через 45 минут снимаем фольгу и даём корочке подрумяниться ещё полчаса. Хотите сырную корочку? Посыпьте тёртым сыром за 5-7 минут до готовности.

Подавайте прямо в форме: и удобно, и эффектно. А порции легко отделяются — подденьте лопаткой, и мясо с гарниром уже у вас на тарелке.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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