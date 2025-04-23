Запечённая рыба без скуки: неожиданный дуэт с салатом

Если вы всё ещё подаёте запечённую рыбу с лимоном — значит, вы не пробовали этот рецепт. Скумбрия, обжаренная до румяной корочки, встречает на тарелке хрустящий фенхель и сочный грейпфрут, а объединяет всё это медово-соевая заправка с пикантными нотками.
Разделайте скумбрию на филе, снимите кожу. Смешайте куркуму с солью и чёрным перцем, натрите рыбу и оставьте промариноваться на 10 минут. Жарьте филе на углях по 2 минуты с каждой стороны — или запекайте под грилем 6–7 минут, перевернув один раз.
Грейпфрут очистите до мякоти, аккуратно вырежьте дольки между плёнками и нарежьте их поперёк. Фенхель тонко нашинкуйте, смешайте с фруктом.
Сок грейпфрута соедините с мёдом, соевым и оливковым маслом. Добавьте льняное, если есть. Приправьте — и салат готов. Эта заправка настолько удачная, что стоит сразу делать двойную порцию.
Забудьте про лимон — терпкий грейпфрут и хруст фенхеля задают новое звучание привычной запечённой рыбе.
Чтобы сохранить сочность скумбрии, размораживайте её медленно — просто оставьте в холодильнике на ночь.
Разложите филе на тарелки, рядом — салат. Немного свежемолотого перца сверху, и идеальный весенний ужин готов.
Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Плавательный пузырь может как присутствовать, так и отсутствовать.
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