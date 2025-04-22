Рыбка под шубой из брокколи: ужин, который хочется повторить

Это блюдо — находка для тех, кто хочет вкусно, быстро и с пользой. Белая рыба, брокколи, шампиньоны и нежирная сметана — всё сбалансировано и идеально сочетается.
Разделите брокколи на небольшие соцветия, очистите стебель и нарежьте его кружочками. Бросьте в кипящую подсоленную воду на 3 минуты, затем переложите в холодную — так зелень сохранит яркий цвет. Воду не выливайте — она ещё пригодится!
Рыбу нарежьте кубиками, грибы — крупными кусочками, а лук — полукольцами. Всё сбрызните лимонным соком и оставьте на 5 минут. Тем временем разогрейте сковороду с маслом, обжарьте грибы 4 минуты, добавьте лук — ещё 5 минут. Влейте немного овощного отвара и вмешайте сметану. Теперь очередь брокколи и рыбы — аккуратно перемешайте и приправьте.
Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 7-8 минут. Готово! По желанию можно посыпать зеленью или добавить немного дроблёных орехов — для текстуры и пользы.
Кстати, если на плите не получается добиться слабого жара, доготовьте блюдо в духовке при 160°С — в форме с крышкой. Получится не только вкусно, но и красиво для подачи!
Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида - Brassica oleracea var. italica Plenck При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group.
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