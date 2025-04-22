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Рыбка под шубой из брокколи: ужин, который хочется повторить

1:27
Еда

Это блюдо — находка для тех, кто хочет вкусно, быстро и с пользой. Белая рыба, брокколи, шампиньоны и нежирная сметана — всё сбалансировано и идеально сочетается.

Треска в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Треска в духовке

Начнём с подготовки

Разделите брокколи на небольшие соцветия, очистите стебель и нарежьте его кружочками. Бросьте в кипящую подсоленную воду на 3 минуты, затем переложите в холодную — так зелень сохранит яркий цвет. Воду не выливайте — она ещё пригодится!

Рыба, грибы, аромат

Рыбу нарежьте кубиками, грибы — крупными кусочками, а лук — полукольцами. Всё сбрызните лимонным соком и оставьте на 5 минут. Тем временем разогрейте сковороду с маслом, обжарьте грибы 4 минуты, добавьте лук — ещё 5 минут. Влейте немного овощного отвара и вмешайте сметану. Теперь очередь брокколи и рыбы — аккуратно перемешайте и приправьте.

Тушим до совершенства

Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 7-8 минут. Готово! По желанию можно посыпать зеленью или добавить немного дроблёных орехов — для текстуры и пользы.

Кстати, если на плите не получается добиться слабого жара, доготовьте блюдо в духовке при 160°С — в форме с крышкой. Получится не только вкусно, но и красиво для подачи!

Уточнения

Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида - Brassica oleracea var. italica Plenck При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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