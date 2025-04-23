Куриные бедрышки, которые съедают быстрее, чем успевают остыть

Забудьте всё, что знали о запечённой курице. Эти бедрышки перевернут ваше представление о простом ужине. Всего 30 минут — и на столе блюдо, которое легко переплюнет ресторанную подачу. А на следующий день остатки можно превратить в нечто новое и не менее вкусное.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Ароматная магия специй

Начинается всё с пряного маринада: чесночный порошок, хлопья чили, зира, паприка и немного соли. Всё это отправляется в плотный пакет вместе с куриными бедрышками без кожи и костей. Пара встрясок — и мясо уже щедро укутано ароматами восточного базара.

Быстрая запеканка

Противень слегка смазываем маслом, бедрышки раскладываем равномерно и отправляем в раскалённую до 230°C духовку. Если есть режим гриля — включайте! Через 5 минут переворачиваем, ещё 5 — и пора готовить финальный штрих.

Медовая глазировка

Мёд и яблочный уксус — простой, но гениальный дуэт. Смазываем мясо кисточкой, запекаем ещё пару минут, переворачиваем и повторяем. В итоге — румяная корочка, внутри — нежное, сочное мясо с лёгкой сладостью и пикантной остротой.

Ещё вкуснее на следующий день

На утро от ужина остались бедрышки? Прекрасно! Разберите мясо на волокна, подогрейте, заверните в питу с йогуртовым соусом, чесноком и зеленью — и вот она, домашняя шаурма без заморочек.

Если не любите острое, просто уменьшите количество чили — или замените на сладкую паприку. Рецепт универсален: подходит и для окорочков, и для крылышек.