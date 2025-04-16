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Рестораны СССР. Сколько стоил романтический ужин на двоих в 1982 году

2:26
Еда

Рестораны в СССР — это уже не кафешка, это совсем другой уровень!
Туда не ходили каждый день. Это было праздником, событием, поводом.

Ресторан
Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ресторан

Пальто на вешалку, скатерти на столе, официант в бабочке — всё серьёзно.

Давайте разложим, во сколько бы обошёлся романтический ужин на двоих в ресторане СССР в 1982 году, с вином, закусками и горячим — по классике советского "шика".

Типичное меню для пары:

  • Апперитив (вино/шампанское):
  • Советское шампанское, полусладкое — 3 руб. 50 коп.
  • Или бутылка "Кагор"/"Массандра" — 2-4 руб.

Закуски (на двоих)

  • Селёдочка с луком — 50 коп.
  • Ассорти мясное (язык, буженина, колбаска) — 1 руб. 20 коп.
  • Оливье или салат "Столичный" — 50 коп.
  • Икра кабачковая (ну а как же без неё) — 35 коп.

Горячее:

  • Стейк по-домашнему, шницель, гуляш — 1.50-2.00 руб. на персону
  • Гарнир (картофель жареный, рис) — входит в стоимость

И, конечно, пышно и с подливкой.

Хлеб, масло, зелень — включены, но по меню могли идти за 5-10 коп.

Десерт:

  • Мороженое — 20 коп.
  • Пирожное "Картошка" или "Песочное" — 25-30 коп.

Кофе по-восточному/чай с лимоном:
— Чай — 10 коп.
— Кофе — 20-25 коп.

Итак, романтический вечер на двоих в ресторане вытянул на: ~10-12 рублей (если без икры красной и коньяка "Арарат", а с шампанским и по классике).

Атмосфера

  • Скатерти и живые цветы — стандарт в приличных заведениях
  • Фонограмма или живой ансамбль — особенно вечером
  • Иногда можно было даже заказать танец
  • Официанты в пиджаках, с блокнотами и серьёзным видом

Интересные детали

  • Вино просили открыть у стола, "чтоб не подменили"
  • Иногда приходилось давать на чай, чтобы "нашли" свободный столик
  • Продавали "в нарезку" — и сыр, и колбасу, и селёдку
  • В особо модных местах — живая скрипка, фонтан, ковры на стенах

Ну и для сравнения: средняя зарплата в 1982 году — около 150 руб. Так что ресторан — это как мини-отпуск.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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