Рестораны СССР. Сколько стоил романтический ужин на двоих в 1982 году

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Рестораны в СССР — это уже не кафешка, это совсем другой уровень!

Туда не ходили каждый день. Это было праздником, событием, поводом.

Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресторан

Пальто на вешалку, скатерти на столе, официант в бабочке — всё серьёзно.

Давайте разложим, во сколько бы обошёлся романтический ужин на двоих в ресторане СССР в 1982 году, с вином, закусками и горячим — по классике советского "шика".

Типичное меню для пары:

Апперитив (вино/шампанское):

Советское шампанское, полусладкое — 3 руб. 50 коп.

Или бутылка "Кагор"/"Массандра" — 2-4 руб.

Закуски (на двоих)

Селёдочка с луком — 50 коп.

Ассорти мясное (язык, буженина, колбаска) — 1 руб. 20 коп.

Оливье или салат "Столичный" — 50 коп.

Икра кабачковая (ну а как же без неё) — 35 коп.

Горячее:

Стейк по-домашнему, шницель, гуляш — 1.50-2.00 руб. на персону

Гарнир (картофель жареный, рис) — входит в стоимость

И, конечно, пышно и с подливкой.

Хлеб, масло, зелень — включены, но по меню могли идти за 5-10 коп.

Десерт:

Мороженое — 20 коп.

Пирожное "Картошка" или "Песочное" — 25-30 коп.

Кофе по-восточному/чай с лимоном:

— Чай — 10 коп.

— Кофе — 20-25 коп.

Итак, романтический вечер на двоих в ресторане вытянул на: ~10-12 рублей (если без икры красной и коньяка "Арарат", а с шампанским и по классике).

Атмосфера

Скатерти и живые цветы — стандарт в приличных заведениях

Фонограмма или живой ансамбль — особенно вечером

Иногда можно было даже заказать танец

Официанты в пиджаках, с блокнотами и серьёзным видом

Интересные детали

Вино просили открыть у стола, "чтоб не подменили"

Иногда приходилось давать на чай, чтобы "нашли" свободный столик

Продавали "в нарезку" — и сыр, и колбасу, и селёдку

В особо модных местах — живая скрипка, фонтан, ковры на стенах

Ну и для сравнения: средняя зарплата в 1982 году — около 150 руб. Так что ресторан — это как мини-отпуск.