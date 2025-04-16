Рестораны СССР. Сколько стоил романтический ужин на двоих в 1982 году

Рестораны в СССР — это уже не кафешка, это совсем другой уровень!
Туда не ходили каждый день. Это было праздником, событием, поводом.
Пальто на вешалку, скатерти на столе, официант в бабочке — всё серьёзно.
Давайте разложим, во сколько бы обошёлся романтический ужин на двоих в ресторане СССР в 1982 году, с вином, закусками и горячим — по классике советского "шика".
Типичное меню для пары:
Закуски (на двоих)
Горячее:
И, конечно, пышно и с подливкой.
Хлеб, масло, зелень — включены, но по меню могли идти за 5-10 коп.
Десерт:
Кофе по-восточному/чай с лимоном:
— Чай — 10 коп.
— Кофе — 20-25 коп.
Итак, романтический вечер на двоих в ресторане вытянул на: ~10-12 рублей (если без икры красной и коньяка "Арарат", а с шампанским и по классике).
Атмосфера
Интересные детали
Ну и для сравнения: средняя зарплата в 1982 году — около 150 руб. Так что ресторан — это как мини-отпуск.
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