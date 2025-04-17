Россияне выбрали 50 миллионов упаковок лапши быстрого приготовления с этим вкусом – и это только в Москве

Эксперты "X5 Клуба" выяснили, что россияне предпочитают лапшу быстрого приготовления с курицей, говядиной и грибами.

Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02

За прошлый год в Москве было продано 50 миллионов упаковок лапши и супов быстрого приготовления, в Санкт-Петербурге — 21 миллион, в Краснодарском крае — 23 миллиона и в Татарстане — 20 миллионов.

Согласно данным исследования, самыми популярными вкусами лапши у россиян остаются курица, говядина и грибы. В торговых сетях X5 в 2024 году продажи лапши с курицей составили 270 миллионов упаковок, с говядиной — 158 миллионов, а с грибами — 10 миллионов.

В 2023 году наблюдался повышенный интерес к острой лапше, однако в 2024 году её продажи снизились на 90%. Также аналитики компании отметили рост популярности более дорогих вариантов лапши, стоимость которых превышает 150 рублей, сообщает Газета.Ru.

Спрос на готовые супы в России увеличился на 88% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего это блюдо покупают жители Новосибирской, Омской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы.



Лапша быстрого приготовления — макаронное изделие в виде предварительно приготовленного и высушенного блока и приправы к нему.

