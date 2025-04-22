ГОСТ на вкус: как приготовить котлеты, как в столовой СССР

Никакого модного фарша и соусов. Только ГОСТ, проверенный временем вкус и воспоминания о школьной столовке. Эти котлеты жарили по всей стране, от Москвы до Владивостока — с подливкой, пюре и морковным салатом. И они были… настоящими.
Котлеты по ГОСТу впервые появились в 1937 году, после визита советской делегации в США. Вдохновлённые бургерами, в СССР решили разработать собственный стандарт. Так появился ГОСТ 4288 — и мясокомбинаты, и повара начали готовить по нему.
По рецепту образца 1978 года, в фарше использовали говядину, свинину и хлеб в строгой пропорции, а аромат обеспечивала фирменная смесь специй: соль, сахар, чёрный перец, мускатный орех и кардамон.
Говядина — 700 г
Свинина — 300 г
Пшеничный хлеб — 350 г
Молоко — 300 мл
Лук — 120 г
Чеснок — 10 г
Соль — 18 г
Сахар — 5 г
Перец чёрный — 3 г
Мускатный орех — 1 г
Кардамон — 1 г
Масло растительное — 80 г
(для жарки)
Для подливы:
Томатная паста — 2 ст. л.
Сметана 20% — 1 ст. л.
Масло сливочное — 20 г
Масло растительное — 20 г
Мука — 2 ст. л.
Вода — 300 мл
Соль, перец — по вкусу
1. Фарш:
Прокрутите мясо, лук и чеснок. Хлеб подсушите, измельчите, замочите в молоке. Отожмите и добавьте в фарш. Влейте остатки молока, добавьте специи и вымешивайте не меньше 10 минут. Охладите 2-3 часа.
2. Формовка:
Сформируйте котлеты, отбейте, обваляйте в хлебных крошках.
3. Обжарка:
Обжарьте на сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корки.
4. Запекание:
Переложите в форму, влейте немного воды и запекайте 30 минут при 180°C.
5. Подлива:
Обжарьте муку с маслом, добавьте пасту, воду, сметану, специи. Томите пару минут — получится подлива "как в школе".
С картошкой, макаронами или гречкой. И обязательно — с ложкой той самой подливы. Получится так же, как в детстве — а может, и лучше.
Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.
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