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ГОСТ на вкус: как приготовить котлеты, как в столовой СССР

2:44
Еда

Никакого модного фарша и соусов. Только ГОСТ, проверенный временем вкус и воспоминания о школьной столовке. Эти котлеты жарили по всей стране, от Москвы до Владивостока — с подливкой, пюре и морковным салатом. И они были… настоящими.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Немного истории

Котлеты по ГОСТу впервые появились в 1937 году, после визита советской делегации в США. Вдохновлённые бургерами, в СССР решили разработать собственный стандарт. Так появился ГОСТ 4288 — и мясокомбинаты, и повара начали готовить по нему.

По рецепту образца 1978 года, в фарше использовали говядину, свинину и хлеб в строгой пропорции, а аромат обеспечивала фирменная смесь специй: соль, сахар, чёрный перец, мускатный орех и кардамон.

Ингредиенты:

  • Говядина — 700 г

  • Свинина — 300 г

  • Пшеничный хлеб — 350 г

  • Молоко — 300 мл

  • Лук — 120 г

  • Чеснок — 10 г

  • Соль — 18 г

  • Сахар — 5 г

  • Перец чёрный — 3 г

  • Мускатный орех — 1 г

  • Кардамон — 1 г

  • Масло растительное — 80 г
    (для жарки)

Для подливы:

  • Томатная паста — 2 ст. л.

  • Сметана 20% — 1 ст. л.

  • Масло сливочное — 20 г

  • Масло растительное — 20 г

  • Мука — 2 ст. л.

  • Вода — 300 мл

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Фарш:
Прокрутите мясо, лук и чеснок. Хлеб подсушите, измельчите, замочите в молоке. Отожмите и добавьте в фарш. Влейте остатки молока, добавьте специи и вымешивайте не меньше 10 минут. Охладите 2-3 часа.

2. Формовка:
Сформируйте котлеты, отбейте, обваляйте в хлебных крошках.

3. Обжарка:
Обжарьте на сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корки.

4. Запекание:
Переложите в форму, влейте немного воды и запекайте 30 минут при 180°C.

5. Подлива:
Обжарьте муку с маслом, добавьте пасту, воду, сметану, специи. Томите пару минут — получится подлива "как в школе".

Подача:

С картошкой, макаронами или гречкой. И обязательно — с ложкой той самой подливы. Получится так же, как в детстве — а может, и лучше.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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