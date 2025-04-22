ГОСТ на вкус: как приготовить котлеты, как в столовой СССР

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Никакого модного фарша и соусов. Только ГОСТ, проверенный временем вкус и воспоминания о школьной столовке. Эти котлеты жарили по всей стране, от Москвы до Владивостока — с подливкой, пюре и морковным салатом. И они были… настоящими.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Немного истории

Котлеты по ГОСТу впервые появились в 1937 году, после визита советской делегации в США. Вдохновлённые бургерами, в СССР решили разработать собственный стандарт. Так появился ГОСТ 4288 — и мясокомбинаты, и повара начали готовить по нему.

По рецепту образца 1978 года, в фарше использовали говядину, свинину и хлеб в строгой пропорции, а аромат обеспечивала фирменная смесь специй: соль, сахар, чёрный перец, мускатный орех и кардамон.

Ингредиенты:

Говядина — 700 г

Свинина — 300 г

Пшеничный хлеб — 350 г

Молоко — 300 мл

Лук — 120 г

Чеснок — 10 г

Соль — 18 г

Сахар — 5 г

Перец чёрный — 3 г

Мускатный орех — 1 г

Кардамон — 1 г

Масло растительное — 80 г

(для жарки)

Для подливы:

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана 20% — 1 ст. л.

Масло сливочное — 20 г

Масло растительное — 20 г

Мука — 2 ст. л.

Вода — 300 мл

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Фарш:

Прокрутите мясо, лук и чеснок. Хлеб подсушите, измельчите, замочите в молоке. Отожмите и добавьте в фарш. Влейте остатки молока, добавьте специи и вымешивайте не меньше 10 минут. Охладите 2-3 часа.

2. Формовка:

Сформируйте котлеты, отбейте, обваляйте в хлебных крошках.

3. Обжарка:

Обжарьте на сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корки.

4. Запекание:

Переложите в форму, влейте немного воды и запекайте 30 минут при 180°C.

5. Подлива:

Обжарьте муку с маслом, добавьте пасту, воду, сметану, специи. Томите пару минут — получится подлива "как в школе".

Подача:

С картошкой, макаронами или гречкой. И обязательно — с ложкой той самой подливы. Получится так же, как в детстве — а может, и лучше.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.



