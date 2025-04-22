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Не месим — насыпаем: уютный пирог к чаю за 20 минут готовки

2:11
Еда

Хочется домашнего пирога, но времени и сил — ноль? Тогда тебе нужен насыпной яблочный пирог. Без замеса, дрожжей и муки по локоть. Просто насыпал, натёр и в духовку. А на выходе — ароматный, нежный, сочный десерт, будто из бабушкиной кухни.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Что нужно:

  • Манка — 1 стакан

  • Мука — 1 стакан

  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

  • Сахар — 1/2 стакана (или по вкусу)

  • Молоко (горячее) — 1 стакан

  • Яблоки (лучше кисло-сладкие, например, антоновка) — 6 шт.

  • Корица — 2 ч. л.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Сливочное масло — для формы

Дополнительно по желанию:

  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.

  • Цедра лимона — 1/2 шт.

Как готовить:

1. Сухая смесь:
Смешайте манку, муку, сахар и разрыхлитель. Всё - эта "пудра" заменит вам тесто.

2. Яблоки:
Очистите, натрите, сбрызните лимонным соком, добавьте корицу и немного сахара. Перемешайте.

3. Сборка:
Смажьте форму маслом или застелите пергаментом. Укладывайте слоями: сначала сухая смесь, потом яблоки. Повторяйте, пока не закончится. Последний слой — яблочный.

4. Финальный шаг:
Залейте пирог горячим молоком. Проткните его в нескольких местах шпажкой — так молоко лучше впитается.

5. Выпекайте:
В духовке при 180°C, около 50-60 минут, до румяной корочки.

Советы:

  • Газовая духовка: ставьте форму на противень с водой — чтобы дно не подгорело.

  • Электрическая: используйте "верх-низ" для равномерной выпечки.

  • Проверяйте готовность шпажкой — если сухая, значит, пора доставать.

Почему стоит попробовать

  • Без замеса теста. Реально!

  • Яблоки + корица = идеальный дуэт.

  • Нежный, сочный и лёгкий.

  • А ещё - клетчатка, витамины и антиоксиданты.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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