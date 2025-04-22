Не месим — насыпаем: уютный пирог к чаю за 20 минут готовки

Хочется домашнего пирога, но времени и сил — ноль? Тогда тебе нужен насыпной яблочный пирог. Без замеса, дрожжей и муки по локоть. Просто насыпал, натёр и в духовку. А на выходе — ароматный, нежный, сочный десерт, будто из бабушкиной кухни.
Манка — 1 стакан
Мука — 1 стакан
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Сахар — 1/2 стакана (или по вкусу)
Молоко (горячее) — 1 стакан
Яблоки (лучше кисло-сладкие, например, антоновка) — 6 шт.
Корица — 2 ч. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Сливочное масло — для формы
Дополнительно по желанию:
Ванильный экстракт — 1 ч. л.
Цедра лимона — 1/2 шт.
1. Сухая смесь:
Смешайте манку, муку, сахар и разрыхлитель. Всё - эта "пудра" заменит вам тесто.
2. Яблоки:
Очистите, натрите, сбрызните лимонным соком, добавьте корицу и немного сахара. Перемешайте.
3. Сборка:
Смажьте форму маслом или застелите пергаментом. Укладывайте слоями: сначала сухая смесь, потом яблоки. Повторяйте, пока не закончится. Последний слой — яблочный.
4. Финальный шаг:
Залейте пирог горячим молоком. Проткните его в нескольких местах шпажкой — так молоко лучше впитается.
5. Выпекайте:
В духовке при 180°C, около 50-60 минут, до румяной корочки.
Газовая духовка: ставьте форму на противень с водой — чтобы дно не подгорело.
Электрическая: используйте "верх-низ" для равномерной выпечки.
Проверяйте готовность шпажкой — если сухая, значит, пора доставать.
Без замеса теста. Реально!
Яблоки + корица = идеальный дуэт.
Нежный, сочный и лёгкий.
А ещё - клетчатка, витамины и антиоксиданты.
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