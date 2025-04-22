Не месим — насыпаем: уютный пирог к чаю за 20 минут готовки

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется домашнего пирога, но времени и сил — ноль? Тогда тебе нужен насыпной яблочный пирог. Без замеса, дрожжей и муки по локоть. Просто насыпал, натёр и в духовку. А на выходе — ароматный, нежный, сочный десерт, будто из бабушкиной кухни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Что нужно:

Манка — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Сахар — 1/2 стакана (или по вкусу)

Молоко (горячее) — 1 стакан

Яблоки (лучше кисло-сладкие, например, антоновка) — 6 шт.

Корица — 2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Сливочное масло — для формы

Дополнительно по желанию:

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Цедра лимона — 1/2 шт.

Как готовить:

1. Сухая смесь:

Смешайте манку, муку, сахар и разрыхлитель. Всё - эта "пудра" заменит вам тесто.

2. Яблоки:

Очистите, натрите, сбрызните лимонным соком, добавьте корицу и немного сахара. Перемешайте.

3. Сборка:

Смажьте форму маслом или застелите пергаментом. Укладывайте слоями: сначала сухая смесь, потом яблоки. Повторяйте, пока не закончится. Последний слой — яблочный.

4. Финальный шаг:

Залейте пирог горячим молоком. Проткните его в нескольких местах шпажкой — так молоко лучше впитается.

5. Выпекайте:

В духовке при 180°C, около 50-60 минут, до румяной корочки.

Советы:

Газовая духовка: ставьте форму на противень с водой — чтобы дно не подгорело.

Электрическая: используйте "верх-низ" для равномерной выпечки.

Проверяйте готовность шпажкой — если сухая, значит, пора доставать.

Почему стоит попробовать

Без замеса теста. Реально!

Яблоки + корица = идеальный дуэт.

Нежный, сочный и лёгкий.

А ещё - клетчатка, витамины и антиоксиданты.