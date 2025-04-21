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Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут

2:07
Еда

Весна — это не только цветы и солнце, но и идеальное время для освежающих домашних напитков. Клубника, ревень и черешня становятся главными героями весеннего сезона. А из них можно готовить не просто вкусное, но и полезное.

смузи
Фото: flickr.com by FitTasteTic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
смузи

1. Клубничный коктейль за 5 минут

Понадобится:

  • 200 г свежей клубники

  • 800 мл молока

  • ванильный сахар — по вкусу

Измельчите ягоды в пюре, добавьте молоко и сахар, взбейте до пенки. Получается лёгкий, ароматный напиток — отличный старт дня или десерт после ужина.

2. Кисель из ревеня с клубникой — кисло, сладко, витаминно

Ингредиенты:

  • ревень — 300 г

  • клубника — 100 г

  • вода — 800 мл

  • вишнёвый сироп — 3 ст. л.

  • крахмал — 2 ст. л.

  • сахар — по вкусу

Нарежьте ревень и клубнику, залейте водой, доведите до кипения и томите 2–3 минуты. Дайте настояться, процедите, добавьте сироп и разведённый крахмал. Доведите до загустения — и охлаждайте. Освежает и тонизирует!

3. Компот из черешни — классика в банке

Берём:

  • черешню — 4 кг

  • сахар — 1 кг

Разложите ягоды по стерилизованным банкам, залейте кипятком на 20 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и снова разлейте по банкам. Закатайте — и готово! Можно пить сразу или оставить на запас.

Почему стоит пить весной

Эти напитки:

  • насыщены витаминами и антиоксидантами

  • помогают восстановить силы после зимы

  • улучшают пищеварение

  • выводят токсины

  • помогают коже защищаться от солнца

Лучше всего пить их утром или в первой половине дня, сочетая с лёгкими блюдами.

Но — с умом

Добавленный сахар повышает калорийность, а людям с аллергией стоит быть осторожнее. Полезно — не значит без ограничений.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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