Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут

Весна — это не только цветы и солнце, но и идеальное время для освежающих домашних напитков. Клубника, ревень и черешня становятся главными героями весеннего сезона. А из них можно готовить не просто вкусное, но и полезное.
Понадобится:
200 г свежей клубники
800 мл молока
ванильный сахар — по вкусу
Измельчите ягоды в пюре, добавьте молоко и сахар, взбейте до пенки. Получается лёгкий, ароматный напиток — отличный старт дня или десерт после ужина.
Ингредиенты:
ревень — 300 г
клубника — 100 г
вода — 800 мл
вишнёвый сироп — 3 ст. л.
крахмал — 2 ст. л.
сахар — по вкусу
Нарежьте ревень и клубнику, залейте водой, доведите до кипения и томите 2–3 минуты. Дайте настояться, процедите, добавьте сироп и разведённый крахмал. Доведите до загустения — и охлаждайте. Освежает и тонизирует!
Берём:
черешню — 4 кг
сахар — 1 кг
Разложите ягоды по стерилизованным банкам, залейте кипятком на 20 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и снова разлейте по банкам. Закатайте — и готово! Можно пить сразу или оставить на запас.
Эти напитки:
насыщены витаминами и антиоксидантами
помогают восстановить силы после зимы
улучшают пищеварение
выводят токсины
помогают коже защищаться от солнца
Лучше всего пить их утром или в первой половине дня, сочетая с лёгкими блюдами.
Добавленный сахар повышает калорийность, а людям с аллергией стоит быть осторожнее. Полезно — не значит без ограничений.
Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.
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