Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Весна — это не только цветы и солнце, но и идеальное время для освежающих домашних напитков. Клубника, ревень и черешня становятся главными героями весеннего сезона. А из них можно готовить не просто вкусное, но и полезное.

Фото: flickr.com by FitTasteTic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ смузи

1. Клубничный коктейль за 5 минут

Понадобится:

200 г свежей клубники

800 мл молока

ванильный сахар — по вкусу

Измельчите ягоды в пюре, добавьте молоко и сахар, взбейте до пенки. Получается лёгкий, ароматный напиток — отличный старт дня или десерт после ужина.

2. Кисель из ревеня с клубникой — кисло, сладко, витаминно

Ингредиенты:

ревень — 300 г

клубника — 100 г

вода — 800 мл

вишнёвый сироп — 3 ст. л.

крахмал — 2 ст. л.

сахар — по вкусу

Нарежьте ревень и клубнику, залейте водой, доведите до кипения и томите 2–3 минуты. Дайте настояться, процедите, добавьте сироп и разведённый крахмал. Доведите до загустения — и охлаждайте. Освежает и тонизирует!

3. Компот из черешни — классика в банке

Берём:

черешню — 4 кг

сахар — 1 кг

Разложите ягоды по стерилизованным банкам, залейте кипятком на 20 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и снова разлейте по банкам. Закатайте — и готово! Можно пить сразу или оставить на запас.

Почему стоит пить весной

Эти напитки:

насыщены витаминами и антиоксидантами

помогают восстановить силы после зимы

улучшают пищеварение

выводят токсины

помогают коже защищаться от солнца

Лучше всего пить их утром или в первой половине дня, сочетая с лёгкими блюдами.

Но — с умом

Добавленный сахар повышает калорийность, а людям с аллергией стоит быть осторожнее. Полезно — не значит без ограничений.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

