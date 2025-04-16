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Когда ложка не нужна: смузи, которые заменят еду

Еда

Завтракать полезно, но не все любят делать это ложкой и вилкой. Что ж, у нас есть альтернатива: смузи, которые можно пить на ходу, с удовольствием и пользой. Один бодрит, другой заряжает витаминами, а оба — сытные и невероятно вкусные.

смузи
Фото: flickr.com by FitTasteTic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
смузи

Что внутри? Всё, что нужно организму с утра:

  • сложные углеводы — для энергии

  • белки — для насыщения

  • клетчатка — для лёгкости

  • немного сладости — чтобы день начался с удовольствия

Смузи "Банановый кофе"

Если без кофе с утра — не просыпаетесь, этот вариант для вас.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 4 ч. л. молотого кофе

  • 1 банан

  • 1\4 стакана геркулеса

  • 1 ст. л. какао

  • 1 ст. л. семян льна

  • 200 мл молока

  • 1 ч. л. мёда

  • щепотка корицы

Как приготовить:

  1. Заварите кофе, процедите, разлейте в формочки и заморозьте.

  2. В блендере соедините банан, овсянку, какао, семена льна, молоко и кофейный лёд.

  3. Измельчите, добавьте мёд и подавайте, посыпав корицей.

Смузи "Клубничная овсянка"

Для тех, кто хочет лето в стакане — даже в понедельник.

Ингредиенты:

  • 1 стакан клубники

  • 2\4 стакана овсянки

  • 1,2 стакана апельсинового сока

  • 120 г йогурта 2,7%

  • мёд — по вкусу

Как приготовить:

  1. Клубнику измельчите в блендере.

  2. Добавьте сок, овсянку, йогурт и мёд. Снова взбейте.

  3. Разлейте по бокалам и подавайте сразу — он особенно хорош свежим.

Совет: заморозьте ягоды заранее — смузи получится гуще и холоднее безо всякого льда.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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