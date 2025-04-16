Когда ложка не нужна: смузи, которые заменят еду

Завтракать полезно, но не все любят делать это ложкой и вилкой. Что ж, у нас есть альтернатива: смузи, которые можно пить на ходу, с удовольствием и пользой. Один бодрит, другой заряжает витаминами, а оба — сытные и невероятно вкусные.

Фото: flickr.com by FitTasteTic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ смузи

Что внутри? Всё, что нужно организму с утра:

сложные углеводы — для энергии

белки — для насыщения

клетчатка — для лёгкости

немного сладости — чтобы день начался с удовольствия

Смузи "Банановый кофе"

Если без кофе с утра — не просыпаетесь, этот вариант для вас.

Ингредиенты (на 2 порции):

4 ч. л. молотого кофе

1 банан

1\4 стакана геркулеса

1 ст. л. какао

1 ст. л. семян льна

200 мл молока

1 ч. л. мёда

щепотка корицы

Как приготовить:

Заварите кофе, процедите, разлейте в формочки и заморозьте. В блендере соедините банан, овсянку, какао, семена льна, молоко и кофейный лёд. Измельчите, добавьте мёд и подавайте, посыпав корицей.

Смузи "Клубничная овсянка"

Для тех, кто хочет лето в стакане — даже в понедельник.

Ингредиенты:

1 стакан клубники

2\4 стакана овсянки

1,2 стакана апельсинового сока

120 г йогурта 2,7%

мёд — по вкусу

Как приготовить:

Клубнику измельчите в блендере. Добавьте сок, овсянку, йогурт и мёд. Снова взбейте. Разлейте по бокалам и подавайте сразу — он особенно хорош свежим.

Совет: заморозьте ягоды заранее — смузи получится гуще и холоднее безо всякого льда.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



