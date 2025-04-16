Когда ложка не нужна: смузи, которые заменят еду

Завтракать полезно, но не все любят делать это ложкой и вилкой. Что ж, у нас есть альтернатива: смузи, которые можно пить на ходу, с удовольствием и пользой. Один бодрит, другой заряжает витаминами, а оба — сытные и невероятно вкусные.
сложные углеводы — для энергии
белки — для насыщения
клетчатка — для лёгкости
немного сладости — чтобы день начался с удовольствия
Если без кофе с утра — не просыпаетесь, этот вариант для вас.
Ингредиенты (на 2 порции):
4 ч. л. молотого кофе
1 банан
1\4 стакана геркулеса
1 ст. л. какао
1 ст. л. семян льна
200 мл молока
1 ч. л. мёда
щепотка корицы
Как приготовить:
Заварите кофе, процедите, разлейте в формочки и заморозьте.
В блендере соедините банан, овсянку, какао, семена льна, молоко и кофейный лёд.
Измельчите, добавьте мёд и подавайте, посыпав корицей.
Для тех, кто хочет лето в стакане — даже в понедельник.
Ингредиенты:
1 стакан клубники
2\4 стакана овсянки
1,2 стакана апельсинового сока
120 г йогурта 2,7%
мёд — по вкусу
Как приготовить:
Клубнику измельчите в блендере.
Добавьте сок, овсянку, йогурт и мёд. Снова взбейте.
Разлейте по бокалам и подавайте сразу — он особенно хорош свежим.
Совет: заморозьте ягоды заранее — смузи получится гуще и холоднее безо всякого льда.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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