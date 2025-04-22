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Восточная магия с обычной сковородой: жаркое, которое подкупает вкусом

2:29
Еда

Аромат жареного перца, золотистое мясо, лёгкий соевый привкус и щепотка кунжута — китайская классика, которую можно приготовить дома всего за 20 минут. И никаких сложных ингредиентов: всё есть в супермаркете.

Сырое мясо
Фото: flickr by Ларри Хоффман, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сырое мясо

Что нужно

  • Свинина (шейка) — 300 г

  • Филе курицы — 150 г

  • Бедро или голень без кости — 150 г

  • Болгарский перец красный — 2 шт.

  • Болгарский перец жёлтый — 1 шт.

  • Соевый соус — 3–4 ст. л.

  • Сахар (лучше коричневый) — 1 ст. л.

  • Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

  • Имбирь — 2–3 см корня

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Масло растительное — для жарки

  • Кунжутное масло — 1 ч. л. (по желанию)

  • Фундук или арахис — 50 г (по желанию)

Как готовить

1. Подготовьте мясо.
Слегка подморозьте и нарежьте тонкими полосками поперёк волокон. Замаринуйте в миске с соевым соусом и крахмалом на 15–20 минут.

2. Перцы и орехи.
Нарежьте перцы крупными полосками. Орехи обжарьте на сухой сковороде — до аромата и золотистого оттенка.

3. Обжарка мяса.
Разогрейте масло в воке. Жарьте мясо партиями — по 1–2 минуты с каждой стороны. Главное — не перегружать сковороду, иначе не обжарится, а потушится. Готовое мясо переложите в миску.

4. Перцы на сковороду.
Добавьте немного масла, обжарьте перцы 2–3 минуты до мягкости.

5. Финальный этап.
Верните мясо к перцам. Добавьте остатки соевого соуса, сахар, измельчённый имбирь и чеснок. Всё перемешайте, накройте крышкой и тушите ещё 2 минуты. В конце добавьте орехи и кунжутное масло.

Как подавать

С горячим рисом, лапшой или даже как самостоятельное блюдо. Можно посыпать кунжутом и зеленью. Получается ярко, сочно, ароматно и очень по-домашнему.

Советы:

  • Хотите огонька? Добавьте немного чили.

  • Нет свинины? Замените на говядину или утку.

  • Хотите густой соус? Добавьте крахмал, разведённый в воде.

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо. Блюдо из какой-либо части животного (без разделки на куски), запечённой в духовом шкафу или в русской печи. Название связано не с термином «жаренье», а с существительным «жар», «жара», поскольку блюдо приготавливается не на плите, а в самой печи, в её наибольшем жару.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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