Восточная магия с обычной сковородой: жаркое, которое подкупает вкусом

Аромат жареного перца, золотистое мясо, лёгкий соевый привкус и щепотка кунжута — китайская классика, которую можно приготовить дома всего за 20 минут. И никаких сложных ингредиентов: всё есть в супермаркете.
Свинина (шейка) — 300 г
Филе курицы — 150 г
Бедро или голень без кости — 150 г
Болгарский перец красный — 2 шт.
Болгарский перец жёлтый — 1 шт.
Соевый соус — 3–4 ст. л.
Сахар (лучше коричневый) — 1 ст. л.
Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
Имбирь — 2–3 см корня
Чеснок — 2 зубчика
Масло растительное — для жарки
Кунжутное масло — 1 ч. л. (по желанию)
Фундук или арахис — 50 г (по желанию)
1. Подготовьте мясо.
Слегка подморозьте и нарежьте тонкими полосками поперёк волокон. Замаринуйте в миске с соевым соусом и крахмалом на 15–20 минут.
2. Перцы и орехи.
Нарежьте перцы крупными полосками. Орехи обжарьте на сухой сковороде — до аромата и золотистого оттенка.
3. Обжарка мяса.
Разогрейте масло в воке. Жарьте мясо партиями — по 1–2 минуты с каждой стороны. Главное — не перегружать сковороду, иначе не обжарится, а потушится. Готовое мясо переложите в миску.
4. Перцы на сковороду.
Добавьте немного масла, обжарьте перцы 2–3 минуты до мягкости.
5. Финальный этап.
Верните мясо к перцам. Добавьте остатки соевого соуса, сахар, измельчённый имбирь и чеснок. Всё перемешайте, накройте крышкой и тушите ещё 2 минуты. В конце добавьте орехи и кунжутное масло.
С горячим рисом, лапшой или даже как самостоятельное блюдо. Можно посыпать кунжутом и зеленью. Получается ярко, сочно, ароматно и очень по-домашнему.
Хотите огонька? Добавьте немного чили.
Нет свинины? Замените на говядину или утку.
Хотите густой соус? Добавьте крахмал, разведённый в воде.
Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо. Блюдо из какой-либо части животного (без разделки на куски), запечённой в духовом шкафу или в русской печи. Название связано не с термином «жаренье», а с существительным «жар», «жара», поскольку блюдо приготавливается не на плите, а в самой печи, в её наибольшем жару.
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Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.