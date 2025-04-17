Шампиньоны с начинкой, которые спасают любой стол

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что фаршированные грибы — это долго и сложно, попробуйте этот рецепт. Всего полчаса — и у вас на столе эффектная закуска с хрустящей корочкой, расплавленным сыром и ароматом, который соберёт всех на кухне ещё до подачи. Это не просто грибы, это маленькие корзиночки счастья с начинкой из бекона, ветчины и пармезана.

Фото: flickr.com by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ шампиньоны

Что понадобится (на 8 порций):

шампиньоны — 500 г

пармезан — 140 г

бекон — 40 г

ветчина — 40 г

панировочные сухари — 0,5 стакана

чеснок — 3 зубчика

петрушка — 3 веточки

оливковое масло — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Готовим пошагово:

Обжарьте бекон до хруста. Переложите на салфетки, остудите. Панировочные сухари подрумяньте на сухой сковороде, затем смешайте с 2 ст. л. тертого пармезана. Нарежьте бекон, ветчину и петрушку. У грибов удалите ножки (их можно использовать в других блюдах). Обжарьте шляпки шампиньонов в чесночном масле по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите на противень. Смешайте бекон, ветчину, петрушку, оставшийся сыр. Наполните шляпки, сверху посыпьте смесью сухарей с сыром. Запекайте при 200 °C около 7-10 минут.

Совет: закуску можно подавать как горячей, так и холодной — на вкус это почти не влияет, а вот вам — меньше суеты перед приходом гостей.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

