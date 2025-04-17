Шампиньоны с начинкой, которые спасают любой стол

Если вам кажется, что фаршированные грибы — это долго и сложно, попробуйте этот рецепт. Всего полчаса — и у вас на столе эффектная закуска с хрустящей корочкой, расплавленным сыром и ароматом, который соберёт всех на кухне ещё до подачи. Это не просто грибы, это маленькие корзиночки счастья с начинкой из бекона, ветчины и пармезана.
Что понадобится (на 8 порций):
шампиньоны — 500 г
пармезан — 140 г
бекон — 40 г
ветчина — 40 г
панировочные сухари — 0,5 стакана
чеснок — 3 зубчика
петрушка — 3 веточки
оливковое масло — по вкусу
соль, перец — по вкусу
Готовим пошагово:
Обжарьте бекон до хруста. Переложите на салфетки, остудите.
Панировочные сухари подрумяньте на сухой сковороде, затем смешайте с 2 ст. л. тертого пармезана.
Нарежьте бекон, ветчину и петрушку. У грибов удалите ножки (их можно использовать в других блюдах).
Обжарьте шляпки шампиньонов в чесночном масле по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите на противень.
Смешайте бекон, ветчину, петрушку, оставшийся сыр. Наполните шляпки, сверху посыпьте смесью сухарей с сыром.
Запекайте при 200 °C около 7-10 минут.
Совет: закуску можно подавать как горячей, так и холодной — на вкус это почти не влияет, а вот вам — меньше суеты перед приходом гостей.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?