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Шампиньоны с начинкой, которые спасают любой стол

1:38
Еда

Если вам кажется, что фаршированные грибы — это долго и сложно, попробуйте этот рецепт. Всего полчаса — и у вас на столе эффектная закуска с хрустящей корочкой, расплавленным сыром и ароматом, который соберёт всех на кухне ещё до подачи. Это не просто грибы, это маленькие корзиночки счастья с начинкой из бекона, ветчины и пармезана.

шампиньоны
Фото: flickr.com by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
шампиньоны

Что понадобится (на 8 порций):

  • шампиньоны — 500 г

  • пармезан — 140 г

  • бекон — 40 г

  • ветчина — 40 г

  • панировочные сухари — 0,5 стакана

  • чеснок — 3 зубчика

  • петрушка — 3 веточки

  • оливковое масло — по вкусу

  • соль, перец — по вкусу

Готовим пошагово:

  1. Обжарьте бекон до хруста. Переложите на салфетки, остудите.

  2. Панировочные сухари подрумяньте на сухой сковороде, затем смешайте с 2 ст. л. тертого пармезана.

  3. Нарежьте бекон, ветчину и петрушку. У грибов удалите ножки (их можно использовать в других блюдах).

  4. Обжарьте шляпки шампиньонов в чесночном масле по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите на противень.

  5. Смешайте бекон, ветчину, петрушку, оставшийся сыр. Наполните шляпки, сверху посыпьте смесью сухарей с сыром.

  6. Запекайте при 200 °C около 7-10 минут.

Совет: закуску можно подавать как горячей, так и холодной — на вкус это почти не влияет, а вот вам — меньше суеты перед приходом гостей.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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