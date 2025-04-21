Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома

Кофе нельзя, а бодрость нужна? На замену приходит финиковый напиток. Без кофеина, с интересным вкусом и домашним ароматом. Правда, пользы от него меньше, чем обещают продавцы. И всё-таки попробовать стоит.
Финиковый кофе — это напиток на основе косточек фиников, обжаренных и перемолотых, как обычные кофейные зёрна. Без кофеина, зато с натуральным вкусом. Подходит:
тем, у кого проблемы со сном,
тем, кто беременен или кормит грудью,
и тем, кто просто хочет экспериментировать.
В косточках фиников действительно содержатся кальций, железо, магний, калий, марганец. Но, как отмечают эксперты, их слишком мало, чтобы напиток стал полезной добавкой. Чтобы получить эффект — придётся есть порошок ложками, а не пить из чашки.
Многодетная мама Екатерина Лебедева делится своим рецептом:
Собрать косточки от фиников.
Вымыть, высушить бумажным полотенцем.
Обжарить до хруста и аромата.
Горячими перемолоть в кофемолке — так вкус получается насыщеннее.
Заварить, как обычный кофе — на чашку уходит около 9 косточек.
Чтобы получить 200 граммов порошка, сначала нужно съесть примерно 2,5 кг фиников. Не самый быстрый путь, но домашний напиток того стоит.
Наука пока мало знает о финиковом кофе, но ясно одно — он не навредит, если вам противопоказан кофеин. И может стать интересной заменой привычному напитку.
Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый. С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты.
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