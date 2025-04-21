Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе нельзя, а бодрость нужна? На замену приходит финиковый напиток. Без кофеина, с интересным вкусом и домашним ароматом. Правда, пользы от него меньше, чем обещают продавцы. И всё-таки попробовать стоит.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

В чём суть

Финиковый кофе — это напиток на основе косточек фиников, обжаренных и перемолотых, как обычные кофейные зёрна. Без кофеина, зато с натуральным вкусом. Подходит:

тем, у кого проблемы со сном,

тем, кто беременен или кормит грудью,

и тем, кто просто хочет экспериментировать.

Что внутри

В косточках фиников действительно содержатся кальций, железо, магний, калий, марганец. Но, как отмечают эксперты, их слишком мало, чтобы напиток стал полезной добавкой. Чтобы получить эффект — придётся есть порошок ложками, а не пить из чашки.

Как приготовить дома

Многодетная мама Екатерина Лебедева делится своим рецептом:

Собрать косточки от фиников. Вымыть, высушить бумажным полотенцем. Обжарить до хруста и аромата. Горячими перемолоть в кофемолке — так вкус получается насыщеннее. Заварить, как обычный кофе — на чашку уходит около 9 косточек.

Сколько нужно фиников

Чтобы получить 200 граммов порошка, сначала нужно съесть примерно 2,5 кг фиников. Не самый быстрый путь, но домашний напиток того стоит.

Вкусно? Да. Полезно? Не факт

Наука пока мало знает о финиковом кофе, но ясно одно — он не навредит, если вам противопоказан кофеин. И может стать интересной заменой привычному напитку.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый. С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. В продажу обычно поступают как сухофрукты.

