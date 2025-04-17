Колбаса жарится, омлет поднимается — и день уже удался

Есть блюда, которые спасают, когда голоден, а времени — в обрез. Омлет с копченой колбасой — из этой породы. Просто, быстро, сытно и каждый раз чуть по-новому. А если добавить немного зелени или овощей, получится почти гастрономия.
Яйца + колбаса = завтрак чемпиона
Омлет — не просто яичница. Это блюдо, в которое можно добавить молоко, сливки, бульон и всё, что найдётся под рукой: брокколи, грибы, помидоры, шпинат. Но копчёная колбаса — особый гость. Она выделяет жир, отдаёт аромат и делает омлет вкусным даже без масла.
Ингредиенты на 1 порцию:
3 яйца
50 мл молока
80-100 г копчёной колбасы
3 веточки укропа
1 ч. л. сливочного или топлёного масла
соль и перец — по вкусу
по желанию: шампиньоны / шпинат / брокколи / помидор
Готовим за 20 минут:
Нарежьте колбасу кружочками, зелень — мелко.
Смешайте яйца с молоком, солью, перцем и зеленью. Взбейте.
Обжарьте колбасу до румяной корочки, уберите на тарелку.
В этом же жире обжарьте овощи (если используете).
Верните колбасу, залейте яичной смесью.
Готовьте под крышкой на минимальном огне до полного схватывания.
По желанию переверните омлет и подрумяньте с другой стороны.
Совет: подавайте прямо на сковороде — это добавляет уюта и аппетита.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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