Колбаса жарится, омлет поднимается — и день уже удался

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть блюда, которые спасают, когда голоден, а времени — в обрез. Омлет с копченой колбасой — из этой породы. Просто, быстро, сытно и каждый раз чуть по-новому. А если добавить немного зелени или овощей, получится почти гастрономия.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Яйца + колбаса = завтрак чемпиона

Омлет — не просто яичница. Это блюдо, в которое можно добавить молоко, сливки, бульон и всё, что найдётся под рукой: брокколи, грибы, помидоры, шпинат. Но копчёная колбаса — особый гость. Она выделяет жир, отдаёт аромат и делает омлет вкусным даже без масла.

Ингредиенты на 1 порцию:

3 яйца

50 мл молока

80-100 г копчёной колбасы

3 веточки укропа

1 ч. л. сливочного или топлёного масла

соль и перец — по вкусу

по желанию: шампиньоны / шпинат / брокколи / помидор

Готовим за 20 минут:

Нарежьте колбасу кружочками, зелень — мелко. Смешайте яйца с молоком, солью, перцем и зеленью. Взбейте. Обжарьте колбасу до румяной корочки, уберите на тарелку. В этом же жире обжарьте овощи (если используете). Верните колбасу, залейте яичной смесью. Готовьте под крышкой на минимальном огне до полного схватывания. По желанию переверните омлет и подрумяньте с другой стороны.

Совет: подавайте прямо на сковороде — это добавляет уюта и аппетита.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

