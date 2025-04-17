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Колбаса жарится, омлет поднимается — и день уже удался

1:36
Еда

Есть блюда, которые спасают, когда голоден, а времени — в обрез. Омлет с копченой колбасой — из этой породы. Просто, быстро, сытно и каждый раз чуть по-новому. А если добавить немного зелени или овощей, получится почти гастрономия.

Омлет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Яйца + колбаса = завтрак чемпиона

Омлет — не просто яичница. Это блюдо, в которое можно добавить молоко, сливки, бульон и всё, что найдётся под рукой: брокколи, грибы, помидоры, шпинат. Но копчёная колбаса — особый гость. Она выделяет жир, отдаёт аромат и делает омлет вкусным даже без масла.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • 3 яйца

  • 50 мл молока

  • 80-100 г копчёной колбасы

  • 3 веточки укропа

  • 1 ч. л. сливочного или топлёного масла

  • соль и перец — по вкусу

  • по желанию: шампиньоны / шпинат / брокколи / помидор

Готовим за 20 минут:

  1. Нарежьте колбасу кружочками, зелень — мелко.

  2. Смешайте яйца с молоком, солью, перцем и зеленью. Взбейте.

  3. Обжарьте колбасу до румяной корочки, уберите на тарелку.

  4. В этом же жире обжарьте овощи (если используете).

  5. Верните колбасу, залейте яичной смесью.

  6. Готовьте под крышкой на минимальном огне до полного схватывания.

  7. По желанию переверните омлет и подрумяньте с другой стороны.

Совет: подавайте прямо на сковороде — это добавляет уюта и аппетита.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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