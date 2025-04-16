Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кость в кровати и сон на клавиатуре: как эволюция объясняет странные повадки питомцев
Эти части курицы могут быть опасны: что не стоит есть и почему
Старые привычки теперь вне закона: 10 ПДД-новинок, которые могут дорого обойтись
Певица Слава призвала Петросяна бросить Брухунову и жениться на ней
Глава Приднестровья озвучил серьёзные проблемы с газоснабжением: подробности и прогнозы
Гречка станет золотой и божественно вкусной: добавьте эту специю за 5 минут до готовности
Пассажир застрял в туалете самолёта: FAA предлагает заменить замки на 2,6 тыс. Boeing 737
Секреты дельфиньей речи: новая модель ИИ DolphinGemma готова к экспериментам
Эти свадебные причёски выдержат всё — от слёз до танцев до утра

Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений

1:26
Еда

Идеальный торт начинается с правильного крема — нежного, умеренно сладкого и стабильного. Этот сливочный крем готовится без масла и капризов, а вкус у него — как у десерта из хорошей кондитерской.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Три ингредиента, один миксер — и готово

Никаких сложностей: всё, что нужно, — это холодные сливки, сливочный сыр и сахарная пудра. Крем отлично держит форму, не плывёт и подходит для всего — от прослойки бисквита до украшения капкейков. А если хочется десерт без выпечки — просто подайте крем в креманке с ягодами или крошкой печенья.

Что понадобится (на 8 порций):

  • 200 г сливочного сыра

  • 100 г жирных сливок (33%)

  • 130 г сахарной пудры

Как приготовить:

  1. Взбейте охлаждённые сливки, начав с низкой скорости миксера. Постепенно увеличивайте обороты, пока не получится густая масса.

  2. Добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать до плотных, устойчивых пиков.

  3. Аккуратно вмешайте сливочный сыр. Перемешивайте до однородности — и крем готов.

Совет: если не используете крем сразу, поставьте его в холодильник. Но долго хранить не стоит — максимум 5-6 часов, иначе текстура начнёт меняться.

Этот крем — как белая рубашка: уместен всегда. И главное — вкусный, нежный и не приторный.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Красота и стиль
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Последние материалы
Глава Приднестровья озвучил серьёзные проблемы с газоснабжением: подробности и прогнозы
Гречка станет золотой и божественно вкусной: добавьте эту специю за 5 минут до готовности
Пассажир застрял в туалете самолёта: FAA предлагает заменить замки на 2,6 тыс. Boeing 737
Секреты дельфиньей речи: новая модель ИИ DolphinGemma готова к экспериментам
Эти свадебные причёски выдержат всё — от слёз до танцев до утра
Стоит ли оставлять наружное освещение включенным на всю ночь? Разбираемся во всех тонкостях
Утренний ритуал, который спасает от отёков и улучшает кровоток
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Быстрый рост чеснока: удобрения после ночных заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.