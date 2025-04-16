Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений

Идеальный торт начинается с правильного крема — нежного, умеренно сладкого и стабильного. Этот сливочный крем готовится без масла и капризов, а вкус у него — как у десерта из хорошей кондитерской.
Три ингредиента, один миксер — и готово
Никаких сложностей: всё, что нужно, — это холодные сливки, сливочный сыр и сахарная пудра. Крем отлично держит форму, не плывёт и подходит для всего — от прослойки бисквита до украшения капкейков. А если хочется десерт без выпечки — просто подайте крем в креманке с ягодами или крошкой печенья.
Что понадобится (на 8 порций):
200 г сливочного сыра
100 г жирных сливок (33%)
130 г сахарной пудры
Как приготовить:
Взбейте охлаждённые сливки, начав с низкой скорости миксера. Постепенно увеличивайте обороты, пока не получится густая масса.
Добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать до плотных, устойчивых пиков.
Аккуратно вмешайте сливочный сыр. Перемешивайте до однородности — и крем готов.
Совет: если не используете крем сразу, поставьте его в холодильник. Но долго хранить не стоит — максимум 5-6 часов, иначе текстура начнёт меняться.
Этот крем — как белая рубашка: уместен всегда. И главное — вкусный, нежный и не приторный.
Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
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