Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальный торт начинается с правильного крема — нежного, умеренно сладкого и стабильного. Этот сливочный крем готовится без масла и капризов, а вкус у него — как у десерта из хорошей кондитерской.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Три ингредиента, один миксер — и готово

Никаких сложностей: всё, что нужно, — это холодные сливки, сливочный сыр и сахарная пудра. Крем отлично держит форму, не плывёт и подходит для всего — от прослойки бисквита до украшения капкейков. А если хочется десерт без выпечки — просто подайте крем в креманке с ягодами или крошкой печенья.

Что понадобится (на 8 порций):

200 г сливочного сыра

100 г жирных сливок (33%)

130 г сахарной пудры

Как приготовить:

Взбейте охлаждённые сливки, начав с низкой скорости миксера. Постепенно увеличивайте обороты, пока не получится густая масса. Добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать до плотных, устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте сливочный сыр. Перемешивайте до однородности — и крем готов.

Совет: если не используете крем сразу, поставьте его в холодильник. Но долго хранить не стоит — максимум 5-6 часов, иначе текстура начнёт меняться.

Этот крем — как белая рубашка: уместен всегда. И главное — вкусный, нежный и не приторный.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

