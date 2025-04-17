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Домашний майонез, который не засоряет состав и радует вкус

1:25
Еда

Магазинные соусы с длинным составом легко заменить — и вы даже не представляете, насколько это просто. Домашний майонез с дижонской горчицей готовится за 15 минут, требует минимум ингредиентов и превращает любой бутерброд в гастрономическое удовольствие.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майонез

Главный секрет — свежесть

В рецепте используются сырые яичные желтки, так что яйца нужно выбирать особенно тщательно: только свежие, от проверенного производителя. Остальное — дело техники.

Что нужно:

  • растительное масло — 500 мл

  • сырые желтки — 2 шт.

  • дижонская горчица — 1 ч. л.

  • белый винный уксус — 1-2 ст. л.

  • сок половины лимона

  • морская соль — по вкусу

Готовим:

  1. Смешайте желтки и горчицу, начните взбивать миксером.

  2. Постепенно влейте половину масла, продолжая взбивать — примерно 5 минут, до загустения.

  3. Добавьте уксус и соль, продолжайте взбивать, вливая остальное масло небольшими порциями.

  4. В завершение добавьте лимонный сок и при необходимости ещё немного уксуса.

  5. Переложите соус в чистую банку с крышкой и уберите в холодильник — хранится до недели.

Совет: с этим майонезом даже простой бутерброд с овощами превращается в настоящий перекус мечты.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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