Домашний майонез, который не засоряет состав и радует вкус

Магазинные соусы с длинным составом легко заменить — и вы даже не представляете, насколько это просто. Домашний майонез с дижонской горчицей готовится за 15 минут, требует минимум ингредиентов и превращает любой бутерброд в гастрономическое удовольствие.
Главный секрет — свежесть
В рецепте используются сырые яичные желтки, так что яйца нужно выбирать особенно тщательно: только свежие, от проверенного производителя. Остальное — дело техники.
Что нужно:
растительное масло — 500 мл
сырые желтки — 2 шт.
дижонская горчица — 1 ч. л.
белый винный уксус — 1-2 ст. л.
сок половины лимона
морская соль — по вкусу
Готовим:
Смешайте желтки и горчицу, начните взбивать миксером.
Постепенно влейте половину масла, продолжая взбивать — примерно 5 минут, до загустения.
Добавьте уксус и соль, продолжайте взбивать, вливая остальное масло небольшими порциями.
В завершение добавьте лимонный сок и при необходимости ещё немного уксуса.
Переложите соус в чистую банку с крышкой и уберите в холодильник — хранится до недели.
Совет: с этим майонезом даже простой бутерброд с овощами превращается в настоящий перекус мечты.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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