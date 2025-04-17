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Греческий салат, который выглядит как картина и съедается без остатка

1:43
Еда

Этот салат — как лето на тарелке: свежий, яркий, сочный. В Греции его называют "деревенским", потому что готовят просто и щедро. Помидоры, огурцы, оливки, брынза и капля оливкового масла — всё, что нужно для счастья. Но наш вариант чуть праздничнее: он подаётся красиво, рядами, и выглядит как приглашение на южный ужин под открытым небом.

Греческий салат
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Греческий салат

Что понадобится на 4 порции:

  • 1 маленькая красная луковица

  • 2 ст. л. красного винного уксуса

  • 6 ст. л. оливкового масла (экстра вирджин)

  • 10 мелких помидоров

  • 1/2 ч. л. сахара

  • 25 оливок каламата

  • 150 г брынзы

  • 1 свежий огурец

  • 1 ст. л. каперсов

  • 1/2 ч. л. сушёного орегано

  • соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Лук нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте на 20 минут в смеси уксуса и масла.

  2. Помидоры нарежьте, присыпьте щепоткой соли и сахара. Оставьте на 10 минут.

  3. Оливки раздавите ножом, удалите косточки. Брынзу нарежьте кубиками.

  4. Огурец очистите, нарежьте кубиками.

  5. На большой плоской тарелке выложите ингредиенты рядами: огурцы, помидоры, лук, оливки, брынза, каперсы.

  6. Сбрызните заправкой от лука, посыпьте орегано, при желании украсьте листиками свежих трав.

Совет: не перемешивайте — в этом салате важна красота подачи. А ещё он вкусен не только в повседневном меню, но и на романтическом ужине.

Уточнения

Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα - деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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