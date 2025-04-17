Греческий салат, который выглядит как картина и съедается без остатка

Этот салат — как лето на тарелке: свежий, яркий, сочный. В Греции его называют "деревенским", потому что готовят просто и щедро. Помидоры, огурцы, оливки, брынза и капля оливкового масла — всё, что нужно для счастья. Но наш вариант чуть праздничнее: он подаётся красиво, рядами, и выглядит как приглашение на южный ужин под открытым небом.
Что понадобится на 4 порции:
1 маленькая красная луковица
2 ст. л. красного винного уксуса
6 ст. л. оливкового масла (экстра вирджин)
10 мелких помидоров
1/2 ч. л. сахара
25 оливок каламата
150 г брынзы
1 свежий огурец
1 ст. л. каперсов
1/2 ч. л. сушёного орегано
соль и перец — по вкусу
Как приготовить:
Лук нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте на 20 минут в смеси уксуса и масла.
Помидоры нарежьте, присыпьте щепоткой соли и сахара. Оставьте на 10 минут.
Оливки раздавите ножом, удалите косточки. Брынзу нарежьте кубиками.
Огурец очистите, нарежьте кубиками.
На большой плоской тарелке выложите ингредиенты рядами: огурцы, помидоры, лук, оливки, брынза, каперсы.
Сбрызните заправкой от лука, посыпьте орегано, при желании украсьте листиками свежих трав.
Совет: не перемешивайте — в этом салате важна красота подачи. А ещё он вкусен не только в повседневном меню, но и на романтическом ужине.
Гре́ческий сала́т (салат хориа́тики, греч. χωριάτικη σαλάτα - деревенский салат) — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей.
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