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Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?

2:19
Еда

"Стекляшка" — культовое кафе быстрого питания в СССР, где всегда пахло котлетами, где часто ели стоя у стойки, а алюминиевые ложки звенели о тарелки.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Это был фастфуд по-советски: быстро, дёшево и с майонезом в салате.

Меню типичной "Стекляшки" в 1987 году

Горячее (основа меню):

  • Котлета по-домашнему с пюре — 28-32 коп.
  • Пельмени с маслом или сметаной — 40-45 коп.
  • Макароны по-флотски — 25 коп.
  • Омлет с сосиской — 20 коп.
  • Жаркое в горшочке (редко) — 50-55 коп.

Салаты (почти всегда были):

  • Оливье (с докторской колбасой) — 15 коп.
  • Винегрет — 10 коп.
  • Салат из свежей капусты с уксусом — 8 коп.
  • Морковь по-корейски — 12 коп. (новинка второй половины 80-х!)

Выпечка/закуски:

  • Пирожок с картошкой/капустой — 7-9 коп.
  • Булочка с повидлом — 10 коп.
  • Сосиска в тесте — 12 коп.
  • Бутерброд с сыром/колбасой — 15-18 коп.

Напитки:

  • Компот из сухофруктов — 6-7 коп.
  • Кисель — 6 коп.
  • Кофе "три в одном" (растворимый) — 10 коп.
  • Чай с лимоном — 7 коп.
  • Газировка "Дюшес", "Буратино" в бутылке — 12-14 коп.

Десерты (по сезону):

  • Мороженое в креманке/рожке — 15 коп.
  • Пирожное "Картошка" или "Песочное" — 20 коп.
  • Суфле или желе — 10 коп.

Атмосфера "Стекляшки" в 1987 году

Столы — высокие, кафельные, без стульев (ели стоя). Ложки — алюминиевые, часто кривые. Вилки — иногда отсутствовали, всё ели ложкой.

Работницы — в белых колпаках, с суровым взглядом, но добрым сердцем. Самообслуживание, посуду сдавали в окошко — где всегда была очередь.

И над всеми — запах подогретого масла, пар, и где-то обязательно капает кран.

"Стекляшка" — это когда ты зашёл перекусить, а вышел с ощущением, что поел дома у бабушки. Дёшево, быстро, и немного жирно — как и должно быть.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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