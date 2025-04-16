Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?

"Стекляшка" — культовое кафе быстрого питания в СССР, где всегда пахло котлетами, где часто ели стоя у стойки, а алюминиевые ложки звенели о тарелки.
Это был фастфуд по-советски: быстро, дёшево и с майонезом в салате.
Меню типичной "Стекляшки" в 1987 году
Горячее (основа меню):
Салаты (почти всегда были):
Выпечка/закуски:
Напитки:
Десерты (по сезону):
Атмосфера "Стекляшки" в 1987 году
Столы — высокие, кафельные, без стульев (ели стоя). Ложки — алюминиевые, часто кривые. Вилки — иногда отсутствовали, всё ели ложкой.
Работницы — в белых колпаках, с суровым взглядом, но добрым сердцем. Самообслуживание, посуду сдавали в окошко — где всегда была очередь.
И над всеми — запах подогретого масла, пар, и где-то обязательно капает кран.
"Стекляшка" — это когда ты зашёл перекусить, а вышел с ощущением, что поел дома у бабушки. Дёшево, быстро, и немного жирно — как и должно быть.
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Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.