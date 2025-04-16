Фрукты, которые лучше заморозить, чем купить свежими — неожиданный список

Открываешь морозилку — а там сочная клубника, ароматная черника, яркие овощи и даже кусочки манго, будто только что с дерева. Всё это — не магия, а результат шоковой заморозки.
Те, кто пробовал замораживать ягоды или овощи дома, знают: из морозилки они выходят дряблыми, безвкусными и часто похожими на кашу. Всё дело в том, что кристаллы льда, образующиеся при медленной заморозке, разрушают клеточные структуры.
В промышленной технологии продукты замораживаются за считанные минуты при температуре до -60 °C. Образуются микроскопические кристаллы, которые не повреждают текстуру. Овощи, фрукты и ягоды сохраняют вкус, форму и пользу — их не отличить от свежих.
Шоковая заморозка сохраняет до 90% витаминов. Для сравнения:
При хранении на полке свежих плодов витамин С теряется на 50% за неделю.
При варке — почти полностью за 6 минут.
При шоковой заморозке — только 10-15%.
Также в продуктах остаются минералы и клетчатка, которые при термообработке обычно исчезают.
Интересный факт: в замороженной голубике витамина С может быть больше, чем в "свежей" из супермаркета. А манго, замороженное сразу после сбора, выигрывает по содержанию витамина B2 у того, что ехало через полмира.
В холодильнике: медленно и безопасно — оставьте на ночь.
В холодной воде: быстро — до 2 часов.
В микроволновке: осторожно, чтобы не "сварить" продукт.
А можно и вовсе не размораживать — овощи и ягоды отлично чувствуют себя на сковороде или в кастрюле: чуть обжарьте — и получите хрустящую корочку с сочной серединкой.
Шоковая заморозка — способ заморозки и хранения продуктов питания при −30…−35 °C, отличающийся от обычной заморозки обдувом холодным воздухом, за счет чего процесс ускоряется в 3—10 раз.
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Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.