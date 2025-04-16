Фрукты, которые лучше заморозить, чем купить свежими — неожиданный список

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Открываешь морозилку — а там сочная клубника, ароматная черника, яркие овощи и даже кусочки манго, будто только что с дерева. Всё это — не магия, а результат шоковой заморозки.

Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Замороженная малина

Почему обычная заморозка не работает

Те, кто пробовал замораживать ягоды или овощи дома, знают: из морозилки они выходят дряблыми, безвкусными и часто похожими на кашу. Всё дело в том, что кристаллы льда, образующиеся при медленной заморозке, разрушают клеточные структуры.

Чем отличается шоковая заморозка

В промышленной технологии продукты замораживаются за считанные минуты при температуре до -60 °C. Образуются микроскопические кристаллы, которые не повреждают текстуру. Овощи, фрукты и ягоды сохраняют вкус, форму и пользу — их не отличить от свежих.

Витамины остаются с вами

Шоковая заморозка сохраняет до 90% витаминов. Для сравнения:

При хранении на полке свежих плодов витамин С теряется на 50% за неделю.

При варке — почти полностью за 6 минут.

При шоковой заморозке — только 10-15%.

Также в продуктах остаются минералы и клетчатка, которые при термообработке обычно исчезают.

Интересный факт: в замороженной голубике витамина С может быть больше, чем в "свежей" из супермаркета. А манго, замороженное сразу после сбора, выигрывает по содержанию витамина B2 у того, что ехало через полмира.

Как правильно размораживать

В холодильнике: медленно и безопасно — оставьте на ночь. В холодной воде: быстро — до 2 часов. В микроволновке: осторожно, чтобы не "сварить" продукт.

А можно и вовсе не размораживать — овощи и ягоды отлично чувствуют себя на сковороде или в кастрюле: чуть обжарьте — и получите хрустящую корочку с сочной серединкой.

Уточнения

Шоковая заморозка — способ заморозки и хранения продуктов питания при −30…−35 °C, отличающийся от обычной заморозки обдувом холодным воздухом, за счет чего процесс ускоряется в 3—10 раз.

