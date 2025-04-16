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Вкусно до последнего ломтика: закуска, которая всегда уходит первой

1:30
Еда

Если хочется чего-то лёгкого, освежающего и при этом вкусного — этот рулет из лаваша с творожным сыром и огурцом станет отличным выбором. Готовится он за полчаса, а съедается вдвое быстрее. Особенно хорош в жару, когда хочется чего-то прохладного и ненавязчивого.

Лаваш с сыром
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш с сыром

Свежесть в каждом ломтике

Главный герой — творожный сыр. Лучше взять классический, сливочный, без добавок. Но если тянет к экспериментам — выбирайте сыр с чесноком, грибами или зеленью. Вместе с огурцами и ароматной зеленью (лук, укроп, петрушка) получается настоящий летний дуэт.

Что нужно для 4 порций:

  • тонкий лаваш — 1 лист

  • творожный сыр — 200 г

  • свежие огурцы — 200 г

  • зелёный лук — 30 г

  • укроп — 10 г

  • петрушка — 10 г

  • соль и перец — по вкусу

Пошагово:

  1. Огурцы натереть, посолить и оставить на 15 минут. Затем отжать лишнюю влагу.

  2. Зелень мелко порубить, соединить с огурцами и сыром. Посолить, поперчить и перемешать.

  3. Намазать начинку на лаваш, свернуть рулетом, обернуть плёнкой и убрать в холодильник на 1 час.

  4. Нарезать порционно и украсить зеленью.

Совет: не храните рулет слишком долго — лаваш может раскиснуть, а блюдо потеряет и вид, и вкус.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур., арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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