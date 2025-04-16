Вкусно до последнего ломтика: закуска, которая всегда уходит первой

Если хочется чего-то лёгкого, освежающего и при этом вкусного — этот рулет из лаваша с творожным сыром и огурцом станет отличным выбором. Готовится он за полчаса, а съедается вдвое быстрее. Особенно хорош в жару, когда хочется чего-то прохладного и ненавязчивого.
Главный герой — творожный сыр. Лучше взять классический, сливочный, без добавок. Но если тянет к экспериментам — выбирайте сыр с чесноком, грибами или зеленью. Вместе с огурцами и ароматной зеленью (лук, укроп, петрушка) получается настоящий летний дуэт.
Что нужно для 4 порций:
тонкий лаваш — 1 лист
творожный сыр — 200 г
свежие огурцы — 200 г
зелёный лук — 30 г
укроп — 10 г
петрушка — 10 г
соль и перец — по вкусу
Пошагово:
Огурцы натереть, посолить и оставить на 15 минут. Затем отжать лишнюю влагу.
Зелень мелко порубить, соединить с огурцами и сыром. Посолить, поперчить и перемешать.
Намазать начинку на лаваш, свернуть рулетом, обернуть плёнкой и убрать в холодильник на 1 час.
Нарезать порционно и украсить зеленью.
Совет: не храните рулет слишком долго — лаваш может раскиснуть, а блюдо потеряет и вид, и вкус.
Лава́ш (азерб. и тур., арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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