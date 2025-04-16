Яйца цвета неба и лаванды: рецепт без капли красителя

Хотите по-настоящему удивить родных и гостей на Пасху? Тогда попробуйте окрасить яйца не банальными красителями из супермаркета, а натуральным — из чая каркаде. Получаются крашенки с чарующим сине-сиреневым оттенком и мраморным узором, который многие называют "космическим". Рецепт простой, эффект — потрясающий!
Яйца куриные — 8 шт.
Чай каркаде (сухой) — 100 г
Вода — 1,5 л
Уксус 9% — 2 ст. л.
Соль — 1 ст. л.
Масло растительное (рафинированное) — 2 ст. л.
1. Подготовка яиц
Проверьте яйца на целостность — трещины исключены. Аккуратно промойте под тёплой водой. Дайте им полежать при комнатной температуре 30 минут, чтобы не лопнули в кипятке.
2. Завариваем каркаде
Засыпьте каркаде в кастрюлю, залейте 1,5 л кипятка. Варите 3 минуты. Добавьте соль и уксус — это закрепит цвет. Перемешайте.
3. Варим яйца в чае
Осторожно опустите яйца в чай (шумовкой). Доведите до кипения и варите 7 минут. Этого достаточно, чтобы сварить яйца вкрутую.
4. Окрашивание
Выключите огонь, убедитесь, что яйца покрыты лепестками. Оставьте их в настое минимум на 3 часа. Чем дольше — тем насыщеннее оттенок.
5. Сушка
Достаньте яйца шумовкой, выложите на бумажные полотенца. Осторожно снимите прилипшие лепестки.
6. Финальный штрих
Смажьте яйца растительным маслом, чтобы они блестели. Разложите в корзинку — и можно подавать!
Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.
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