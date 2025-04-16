Яйца цвета неба и лаванды: рецепт без капли красителя

Хотите по-настоящему удивить родных и гостей на Пасху? Тогда попробуйте окрасить яйца не банальными красителями из супермаркета, а натуральным — из чая каркаде. Получаются крашенки с чарующим сине-сиреневым оттенком и мраморным узором, который многие называют "космическим". Рецепт простой, эффект — потрясающий!

Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пасхальные яйца

Что понадобится (на 8 яиц):

Яйца куриные — 8 шт.

Чай каркаде (сухой) — 100 г

Вода — 1,5 л

Уксус 9% — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Масло растительное (рафинированное) — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка яиц

Проверьте яйца на целостность — трещины исключены. Аккуратно промойте под тёплой водой. Дайте им полежать при комнатной температуре 30 минут, чтобы не лопнули в кипятке.

2. Завариваем каркаде

Засыпьте каркаде в кастрюлю, залейте 1,5 л кипятка. Варите 3 минуты. Добавьте соль и уксус — это закрепит цвет. Перемешайте.

3. Варим яйца в чае

Осторожно опустите яйца в чай (шумовкой). Доведите до кипения и варите 7 минут. Этого достаточно, чтобы сварить яйца вкрутую.

4. Окрашивание

Выключите огонь, убедитесь, что яйца покрыты лепестками. Оставьте их в настое минимум на 3 часа. Чем дольше — тем насыщеннее оттенок.

5. Сушка

Достаньте яйца шумовкой, выложите на бумажные полотенца. Осторожно снимите прилипшие лепестки.

6. Финальный штрих

Смажьте яйца растительным маслом, чтобы они блестели. Разложите в корзинку — и можно подавать!

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

