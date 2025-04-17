Атемойя — фрукт с сердцем и вкусом пломбира: урожай уже начался

Атемойя — гибрид черимойи и сахарного яблока (фрукта-конде). От своих "родителей" она унаследовала сочность, яркий вкус и богатый состав. В отличие от привычного фрукта-конде, атемойя содержит меньше семян и обладает более гладкой, маслянистой текстурой. Её вкус сбалансирован: сливочная сладость с лёгкими цитрусовыми нотками делает фрукт идеальным для употребления в свежем виде, соках, десертах и смузи.
Как сообщается в аграрном бюллетене "Культура Atemoia", фрукт появился в США около 1908 года. В Бразилию он попал в 1950-х — сначала в муниципалитет São Bento do Sapucaí, затем в Caçapava (штат Сан-Паулу). Сегодня Бразилия стала одним из крупнейших мировых производителей атемойи.
Основное производство сосредоточено в штатах Сан-Паулу и Минас-Жерайс. По данным сельскохозяйственной переписи IBGE, на них приходится более 90% урожая атемойи. Благодаря своей устойчивости к климату и питательной ценности, фрукт активно культивируется в регионах с тропическим и субтропическим климатом.
Кооператив APCC из Пилар-ду-Сул сообщает, что около 60% урожая идёт на экспорт, а 40% — реализуется внутри страны. В зависимости от спроса это соотношение может меняться.
Этот фрукт — не только вкусное лакомство, но и источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Он:
способствует пищеварению;
укрепляет иммунитет;
поддерживает здоровье сердца и сосудов.
Атемойя (лат Annona × atemoya) — вечнозелёное растение, относящееся к семейству Анноновых. Произрастает на территории Южной Америки, Австралии, а также в Азии и на Карибах.
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