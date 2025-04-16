Столовая СССР: каким был ГОСТ на котлеты

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты в столовой СССР — это целая эпоха, оформленная в ГОСТе, поданная с пюрешкой и политой густой подливкой.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Их вкус — тепло, сытно, мясно, и чуть-чуть запах хлеба. Эти котлеты не были шедевром высокой кухни, но были точно по стандарту, и за 20 копеек ты получал настоящий, проверенный временем кусок Советского Союза.

ГОСТ 10812-84 "Котлеты натуральные рубленые"

Это был официальный документ, по которому все государственные (и большинство ведомственных) столовых обязаны были готовить мясные изделия — включая котлеты.

Что в составе по ГОСТу

Классическая котлета из говядины:

Говядина — 60%

Пшеничный хлеб (замоченный) — 25%

Лук репчатый — 10%

Соль и перец — строго по норме

Вода или молоко — для сочности

Панировка: белые сухари

Обжарка: на сливочном или топлёном масле, реже на растительном

Фарш прокручен дважды, отбит, как надо, не расползается — держит форму, как солдат на разводе.

Какие котлеты делались в СССР по ГОСТу

1. Котлета домашняя

Говядина + хлеб, лук, соль, перец

Самая простая, "по умолчанию" во всех столовках

2. Котлета по-киевски

Из куриного филе, с маслом внутри

Готовилась редко, в основном в ресторанах

3. Котлета "Московская"

Только говядина, без хлеба (!), с луком

Самая мясная, строгая и "парадная"

4. Котлета "Пожарская"

Из рубленого куриного мяса + сливки + масло

Иногда — с сыром, в пышной панировке

5. Котлеты рыбные (ГОСТ 11259-75)

Минтай, хек, судак — с хлебом, луком и специями

Подавались с рисом или пюре

Интересные моменты

Никакой сои, крахмала, ароматизаторов — всё по-честному

Хлеб использовался вместо яйца для связки

Обжаривали на сковороде или в мармитах, потом часто запекали в духовке для подогрева

Иногда заливали подливкой на основе бульона, томата и лука

Цена (в зависимости от года)

В 70-е — 18-25 копеек за котлету

Обед с гарниром, компотом и хлебом — до 60 копеек максимум

Котлета из столовой СССР — это больше, чем еда. Это — стандарт, воспоминание и символ доверия. Она никогда не была изысканной, но была правильной, сытной и по-настоящему домашней.