Столовая СССР: каким был ГОСТ на котлеты

Котлеты в столовой СССР — это целая эпоха, оформленная в ГОСТе, поданная с пюрешкой и политой густой подливкой.
Их вкус — тепло, сытно, мясно, и чуть-чуть запах хлеба. Эти котлеты не были шедевром высокой кухни, но были точно по стандарту, и за 20 копеек ты получал настоящий, проверенный временем кусок Советского Союза.
ГОСТ 10812-84 "Котлеты натуральные рубленые"
Это был официальный документ, по которому все государственные (и большинство ведомственных) столовых обязаны были готовить мясные изделия — включая котлеты.
Что в составе по ГОСТу
Классическая котлета из говядины:
Фарш прокручен дважды, отбит, как надо, не расползается — держит форму, как солдат на разводе.
Какие котлеты делались в СССР по ГОСТу
1. Котлета домашняя
2. Котлета по-киевски
3. Котлета "Московская"
4. Котлета "Пожарская"
5. Котлеты рыбные (ГОСТ 11259-75)
Интересные моменты
Цена (в зависимости от года)
Котлета из столовой СССР — это больше, чем еда. Это — стандарт, воспоминание и символ доверия. Она никогда не была изысканной, но была правильной, сытной и по-настоящему домашней.
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