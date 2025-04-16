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Столовая СССР: каким был ГОСТ на котлеты

2:35
Еда

Котлеты в столовой СССР — это целая эпоха, оформленная в ГОСТе, поданная с пюрешкой и политой густой подливкой.

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Их вкус — тепло, сытно, мясно, и чуть-чуть запах хлеба. Эти котлеты не были шедевром высокой кухни, но были точно по стандарту, и за 20 копеек ты получал настоящий, проверенный временем кусок Советского Союза.

ГОСТ 10812-84 "Котлеты натуральные рубленые"

Это был официальный документ, по которому все государственные (и большинство ведомственных) столовых обязаны были готовить мясные изделия — включая котлеты.

Что в составе по ГОСТу

Классическая котлета из говядины:

  • Говядина — 60%
  • Пшеничный хлеб (замоченный) — 25%
  • Лук репчатый — 10%
  • Соль и перец — строго по норме
  • Вода или молоко — для сочности
  • Панировка: белые сухари
  • Обжарка: на сливочном или топлёном масле, реже на растительном

Фарш прокручен дважды, отбит, как надо, не расползается — держит форму, как солдат на разводе.

Какие котлеты делались в СССР по ГОСТу

1. Котлета домашняя

  • Говядина + хлеб, лук, соль, перец
  • Самая простая, "по умолчанию" во всех столовках

2. Котлета по-киевски

  • Из куриного филе, с маслом внутри
  • Готовилась редко, в основном в ресторанах

3. Котлета "Московская"

  • Только говядина, без хлеба (!), с луком
  • Самая мясная, строгая и "парадная"

4. Котлета "Пожарская"

  • Из рубленого куриного мяса + сливки + масло
  • Иногда — с сыром, в пышной панировке

5. Котлеты рыбные (ГОСТ 11259-75)

  • Минтай, хек, судак — с хлебом, луком и специями
  • Подавались с рисом или пюре

Интересные моменты

  • Никакой сои, крахмала, ароматизаторов — всё по-честному
  • Хлеб использовался вместо яйца для связки
  • Обжаривали на сковороде или в мармитах, потом часто запекали в духовке для подогрева
  • Иногда заливали подливкой на основе бульона, томата и лука

Цена (в зависимости от года)

  • В 70-е — 18-25 копеек за котлету
  • Обед с гарниром, компотом и хлебом — до 60 копеек максимум

Котлета из столовой СССР — это больше, чем еда. Это — стандарт, воспоминание и символ доверия. Она никогда не была изысканной, но была правильной, сытной и по-настоящему домашней.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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