Шедевр кулинарии из обычной гречки: раскрываем ресторанный секрет приготовления

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы по старинке просто заливаете гречку водой и варите, пока она не разбухнет, — вы теряете почти всё, что делает её по-настоящему вкусной. А ведь в этой крупе скрыт невероятный потенциал. Нужно лишь изменить подход — и она раскроется с новой, ароматной стороны.

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гречка

Начните с малого: перед варкой обжарьте сухую крупу на горячей сковороде без масла. Всего 3-4 минуты — и на кухне появится тёплый, ореховый аромат. Это гречка "просыпается" и начинает отдавать всё, что у неё есть.

Но главное — забудьте про обычную воду. Залейте её грибным бульоном. Да-да, тем самым насыщенным, душистым, из сушёных белых грибов. Варите на минимальном огне, плотно накрыв крышкой. Крупа впитает аромат бульона как губка, и вкус получится насыщенным, глубоким, с лёгкой древесной ноткой.

Когда каша готова, не спешите подавать. Добавьте в неё немного сливочного масла с трюфелем — если хотите чего-то по-настоящему изысканного. Или — щепотку копчёной паприки, если любите дымные оттенки. В обоих случаях вы получите не гарнир, а полноценное гастрономическое блюдо.

Хотите удивить ещё сильнее? Смешайте готовую гречку с творогом и изюмом, заверните в блинчики и запеките в духовке. На выходе — тёплое, ароматное, сытное блюдо, которое ломает стереотип о "постной" каше.

И ещё одно важное правило: не промывайте гречку после приготовления. Вы не просто охлаждаете её - вы смываете тот самый навар, вкус, аромат. Лучше сразу покупать хорошую, чистую крупу, чтобы не пришлось "спасать" её потом.

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).

