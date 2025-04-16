ТОП-5 любимых весенних блюд от бабушек СССР

Весна у бабушки в СССР — это не просто пора года. Это когда в погребе ещё есть соления, в огороде уже выглядывает зелень, а на столе пахнет чем-то простым, но уютным до дрожи.
Бабушки готовили из того, что было, но с таким сердцем, что каждый приём пищи превращался в праздник. Вот ТОП-5 весенних блюд от бабушек СССР, которые пахнут теплом, землёй и заботой.
1. Щавелевый суп с яйцом и сметаной
"Весна пришла — щавель пошёл. Значит, пора есть ложкой счастье".
2. Тушёная капуста с картошкой и лавровым листом
Капуста — ещё с осени, но всё ещё вкусная. Слегка карамелизуется на сковороде, тушится с картошкой и специями. Иногда добавляли немного томата или копчёностей, если повезло. Простое, сытное, пахло школой, очередью в столовой и уютом на кухне
3. Яичница с луком и первой зеленью (прям с грядки)
Пять минут готовки — и ты на даче, даже если ты в хрущёвке.
4. Вареники с творогом или картошкой
С утра бабушка лепит, за спиной радио шепчет "Маяк". Начинка — творог с ванилью или картошка с жареным луком. Подача — со сметаной, маслом, иногда с жареной луком сверху.
Весной особенно шли "на ура", особенно после уборки или прогулки.
5. Весенний салат: редиска, яйцо, зелёный лук, сметана
Настоящая весна начинается не с тюльпанов, а с редиски со сметаной.
А ещё бонус от бабули: оладьи из картошки, салат из одуванчиков и крапивы — витаминный заряд и кисель из сухофруктов...
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