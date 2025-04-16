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ТОП-5 любимых весенних блюд от бабушек СССР

2:27
Еда

Весна у бабушки в СССР — это не просто пора года. Это когда в погребе ещё есть соления, в огороде уже выглядывает зелень, а на столе пахнет чем-то простым, но уютным до дрожи.

Суп Мастава
Фото: commons.wikimedia.org by Olexdj, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Суп Мастава

Бабушки готовили из того, что было, но с таким сердцем, что каждый приём пищи превращался в праздник. Вот ТОП-5 весенних блюд от бабушек СССР, которые пахнут теплом, землёй и заботой.

1. Щавелевый суп с яйцом и сметаной

  • Первая зелень — это праздник
  • Бульон — чаще куриный или просто овощной
  • Варёное яйцо, ложка сметаны, и всё — вкус детства
  • Ели тёплым, холодным, с хлебом или просто так — ложка за ложкой, как песню

"Весна пришла — щавель пошёл. Значит, пора есть ложкой счастье".

2. Тушёная капуста с картошкой и лавровым листом

Капуста — ещё с осени, но всё ещё вкусная. Слегка карамелизуется на сковороде, тушится с картошкой и специями. Иногда добавляли немного томата или копчёностей, если повезло. Простое, сытное, пахло школой, очередью в столовой и уютом на кухне

3. Яичница с луком и первой зеленью (прям с грядки)

  • Сначала на сковородку — зелёный лук, укроп, иногда крапива
  • Потом — яйца, разбитые прямо сверху
  • Запах стоял такой, что внуки сами прибегали с улицы
  • Часто ели с чёрным хлебом, натирали его чесноком

Пять минут готовки — и ты на даче, даже если ты в хрущёвке.

4. Вареники с творогом или картошкой

С утра бабушка лепит, за спиной радио шепчет "Маяк". Начинка — творог с ванилью или картошка с жареным луком. Подача — со сметаной, маслом, иногда с жареной луком сверху.

Весной особенно шли "на ура", особенно после уборки или прогулки.

5. Весенний салат: редиска, яйцо, зелёный лук, сметана

  • Просто, но вкусно до невозможности
  • Всё свежее, нарезано крупно, перемешано руками
  • Иногда добавляли огурец или чуть-чуть уксуса
  • Ели прямо из миски, иногда "подбирали" хлебом

Настоящая весна начинается не с тюльпанов, а с редиски со сметаной.

А ещё бонус от бабули: оладьи из картошки, салат из одуванчиков и крапивы — витаминный заряд и кисель из сухофруктов...

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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