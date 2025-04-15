Раз в году, весной, в доме наполняется особым ароматом — ваниль, изюм, тёплое тесто и немного свечного дыма. Это значит, что скоро Пасха, и на столе появится он — кулич.
Но кулич — это не просто сдобная выпечка. Это символ, ритуал, семейная традиция и часть глубинной культуры, которая передаётся из поколения в поколение.
Кулич как праздничный хлеб уходит корнями ещё в древние славянские и византийские традиции, но свою форму и значение он приобрёл в православной культуре.
Символика
Кулич — это воплощение пасхального чуда:
Часто кулич несут в церковь на освящение, и только после этого начинают трапезу. Его не режут, а ломают — как священную просфору.
Домашние традиции
Каждая семья имеет свой рецепт: кто-то добавляет ваниль, кто-то апельсиновую цедру, а кто-то строго держит рецепт бабушки. Процесс приготовления превращается в целый ритуал: тихо в доме, никто не шумит, чтобы "тесто не упало”, и в воздухе чувствуется ожидание праздника.
Кулич — это больше, чем хлеб. Это праздник в форме, вкус, который говорит о доме, символ света, жизни и любви. Он напоминает, что даже в самые тёмные времена после страстной недели обязательно наступит Воскресение — и с ним ароматный, тёплый кулич, который объединит всех за столом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.