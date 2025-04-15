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Кулич на Пасху — это не просто хлеб: история и символика

2:14
Еда

Раз в году, весной, в доме наполняется особым ароматом — ваниль, изюм, тёплое тесто и немного свечного дыма. Это значит, что скоро Пасха, и на столе появится он — кулич.

Куличи
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куличи

Но кулич — это не просто сдобная выпечка. Это символ, ритуал, семейная традиция и часть глубинной культуры, которая передаётся из поколения в поколение.

История

Кулич как праздничный хлеб уходит корнями ещё в древние славянские и византийские традиции, но свою форму и значение он приобрёл в православной культуре.

  • В старину его называли "артос” — освящённый хлеб, символизирующий воскрешение и жизнь.
  • Слово "кулич” пришло из греческого "kollix” — круглый хлеб.
  • В России он с XVIII века стал важной частью пасхального стола, наряду с творожной пасхой и крашеными яйцами.

Символика

Кулич — это воплощение пасхального чуда:

  • Цилиндрическая форма напоминает церковную свечу — свет Христов.
  • Высота и пышность — символ подъёма духа и победы над смертью.
  • Глазурь сверху — как небесный свет.
  • Изюм и орехи — дары земли, богатство и благословение.
  • А на срезе кулич похож на солнце или храм с куполом.
 

Часто кулич несут в церковь на освящение, и только после этого начинают трапезу. Его не режут, а ломают — как священную просфору.

Домашние традиции

Каждая семья имеет свой рецепт: кто-то добавляет ваниль, кто-то апельсиновую цедру, а кто-то строго держит рецепт бабушки. Процесс приготовления превращается в целый ритуал: тихо в доме, никто не шумит, чтобы "тесто не упало”, и в воздухе чувствуется ожидание праздника.

Кулич — это больше, чем хлеб. Это праздник в форме, вкус, который говорит о доме, символ света, жизни и любви. Он напоминает, что даже в самые тёмные времена после страстной недели обязательно наступит Воскресение — и с ним ароматный, тёплый кулич, который объединит всех за столом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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