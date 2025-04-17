Остатки варёного картофеля — это новый кулинарный шедевр: что можно приготовить

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Остатки варёного картофеля — это не проблема, а возможность для кулинарных экспериментов. Из них можно приготовить множество вкусных блюд, таких как рыбные котлеты, супы или даже шарики для запекания.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

Команда кулинарных экспертов The Guardian выбрала несколько идей, которые помогут вам не только избавиться от остатков, но и создать настоящие кулинарные шедевры.

Картофель в рыбных котлетах. Если у вас остались варёные картофелины, попробуйте сделать из них рыбные котлеты. Это отличный способ разнообразить меню и добавить блюду сочности и нежности. Просто измельчите картофель, смешайте его с другими ингредиентами для котлет и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Картофельное пюре: от споров до вкусных блюд. Картофельное пюре — это блюдо, которое вызывает множество споров. Одни любят его гладким и кремообразным, другие предпочитают с лёгкой текстурой. Но как бы вы ни готовили пюре, его остатки можно превратить в ужин. Поппи О'Тул, автор книги о картофеле, предлагает обжарить остатки пюре на сковороде с оливковым маслом и зелёным луком. Это придаст блюду новый вкус и аромат. Альтернативные варианты использования пюре. Поппи О'Тул также предлагает смешать пюре с измельчённой фетой, шпинатом, чили, мускатным орехом и лимонной цедрой. Затем разделить на шарики, завернуть в фило и обжарить до золотистой корочки. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу. Загущение супов. Если вы хотите использовать остатки пюре для супа, обжарьте лук-порей, добавьте пюре, приправьте и залейте овощным бульоном и взбитыми сливками. Готовьте 30 минут, и у вас получится ароматный и сытный суп. Подавайте с хлебом для ещё большего удовольствия.

Эти простые и вкусные идеи помогут вам не только избавиться от остатков варёного картофеля, но и создать разнообразные и аппетитные блюда для вашего стола.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

