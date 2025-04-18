Один запах собирает всех на кухне: жаркое, где свинина и картошка играют в паре

Жаркое из свинины с картошкой — именно такое. Оно согревает, насыщает и создаёт ту самую атмосферу, в которую хочется возвращаться.
Свинина — 600 г
Картофель — 600 г
Лук репчатый — 100 г
Сладкий красный перец — 1 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Имбирь — 20 г
Соевый соус — 1 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Лимон — 0,5 шт.
Лук зелёный — 2 пера
Соль и чёрный перец — по вкусу
Подойдёт любая часть свинины: шейка, лопатка или окорок. Нарезать мясо лучше на небольшие кусочки — около 2 см. Замаринуйте их в соевом соусе, пока готовите остальные продукты.
Картофель нарежьте на удобные кусочки и залейте холодной водой. Лук нарежьте полукольцами, чеснок и имбирь мелко порубите. Сладкий перец нарежьте крупной соломкой. Зелёный лук оставьте для финального штриха — его мы добавим в самом конце.
Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном. Обжарьте свинину до румяной корочки, затем добавьте репчатый лук, немного соли и перца. Жарьте ещё 5-10 минут, в зависимости от выбранной части мяса. Переложите всё в миску, оставив масло в кастрюле.
В это же масло выложите картофель. Обжарьте его под крышкой 5 минут, затем приправьте, перемешайте и дайте немного размягчиться.
Добавьте чеснок, имбирь и сладкий перец, дайте овощам раскрыться под крышкой ещё пару минут. Верните мясо в кастрюлю вместе с соками, влейте 50 мл воды и потушите всё вместе 5 минут.
В завершение добавьте нарезанный зелёный лук и немного лимонного сока. Дайте жаркому настояться 5 минут под крышкой — и можно подавать.
Жарко́е — мясное блюдо.
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