Десерт без угрызений совести: запеканка, которую едят даже те, кто считает каждую калорию

Невероятно нежная, почти воздушная, с минимальным набором ингредиентов — эта творожная запеканка готовится в духовке, не требует муки и сахара, но при этом радует вкусом и подходит даже тем, кто на ПП.
Подойдёт и детям, и спортсменам, и тем, кто просто хочет лёгкий десерт без угрызений совести. А ещё в ней много белка и совсем немного калорий.
Творог — 500 г
Молоко — 200 мл
Яйца — 4 шт.
Ванилин — по вкусу
Жирность продуктов — на ваше усмотрение, но если цель — низкокалорийное блюдо, берите творог и молоко с низким процентом.
Белки и желтки разделите. Белки пока спрячьте в холодильник.
К желткам добавьте творог, молоко и ванилин. Всё перемешайте до консистенции нежной сметаны. Удобнее использовать блендер.
Взбейте охлаждённые белки до крепких пиков — на это уйдёт около 10 минут.
Введите белки в творожную массу постепенно, аккуратно, снизу вверх.
Вылейте тесто в форму. Силикон можно не смазывать, остальные — лучше смазать маслом.
Запекайте при 170 °C около 45 минут до золотистой корочки. После остывания подавайте с ягодами, мёдом или сиропом — добавят сладости без сахара.
Совет: если форма узкая и с высокими бортами, запеканка получится выше и пышнее. После духовки она может немного опасть — это нормально.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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