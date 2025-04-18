Кефир, варенье и щепотка магии: пирог, который спасает, когда гости уже звонят в дверь

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то вкусного к чаю, но в запасе всего час и минимум продуктов, этот пирог становится настоящей палочкой-выручалочкой. Никаких сложностей — всё быстро, доступно и красиво. А если в доме завалялось варенье, которое никто не доедает — считайте, пирог уже почти готов.

Фото: flickr.com by Johan Bryggare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ медовик

Что понадобится (на 8 порций)

Основные ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Кефир (1% жирности) — 1 стакан (200 мл)

Варенье — 1 стакан (любое, но не слишком жидкое)

Сахар — 100 г

Пшеничная мука — 250 г (ориентируйтесь по консистенции)

Сода — 1 ч. л.

Пошаговый процесс

1. Подготовка

Просейте муку — это сделает тесто более воздушным. Варенье выбирайте по вкусу: сливовое, вишнёвое, смородиновое — всё подойдёт, если оно не слишком жидкое.

2. Взбиваем основу

Яйца соедините с сахаром и взбейте до пышности. Отдельно смешайте кефир с содой — она вступит в реакцию, и появятся пузырьки. Соедините обе смеси.

3. Добавляем варенье

Влейте варенье в тесто, аккуратно перемешайте. Если оно тёмное, тесто тоже потемнеет — это нормально.

4. Вмешиваем муку

Постепенно добавляйте муку. Готовое тесто должно быть по густоте как на оладьи. Если варенье жидкое — муки потребуется чуть больше.

5. Запекаем

Застелите дно формы (20 см) пергаментом. Вылейте тесто и отправьте в заранее разогретую духовку (180 °C) на 40-50 минут. Проверяйте готовность шпажкой: она должна выходить сухой.

6. Подача и бонус

Пирог поднимется и зарумянится. Дайте ему немного остыть, извлеките из формы. Можно посыпать сахарной пудрой, полить глазурью или оставить как есть. Этот пирог прекрасно подойдёт и как бисквитная основа для торта — особенно в сочетании со сметанным кремом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

