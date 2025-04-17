Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданное предложение Славы: юморист Петросян пришёл в замешательство от шутки певицы
Валерия показала, какой сюрприз устроил ей Пригожин с утра в день рождения
Не смог найти себя после хоккея: у мужа Кудрявцевой нашли крупные долги
Экс-участник Дома-2 погиб при загадочных обстоятельствах в Москве
Natan опроверг слухи о воссоединении с супругой: следите за информацией
Простой лайфхак против сорняков, который может обернуться долгосрочным ущербом
Сложная любовь: Лив Тайлер рассказала о своих отношениях с отцом и приёмным родителем
Эта полка умеет больше, чем вся ваша тумбочка — и не занимает места
Этот хрустящий салат прост до гениальности — и невероятно ароматен

Пышный, как облако, сытный, как обед: пирог, в который влюбляются с первого кусочка

1:49
Еда

Хочется вкусной домашней выпечки, но нет времени и сил на замес и возню с тестом? Тогда этот заливной пирог — находка для всей семьи.

куринный пирог
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
куринный пирог

Он хорош на завтрак, выручает в обед, а за ужином исчезает первым. Готовится на кефире, начинка — из самых простых продуктов: яйца и зелёный лук. Никакой раскатки, никаких сложных шагов. Всё просто: смешал, залил, поставил в духовку.

Начинка из детства

Сначала сварите яйца, остудите и натрите. Лук промойте, обсушите и нарежьте — только не давите, иначе будет каша. Смешайте с яйцом, посолите — и начинка готова.

Совет: удаляйте жёлтые и вялые перья лука — они могут испортить вкус.

Тесто за 5 минут

Разбейте яйцо, слегка взбейте с солью. Влейте кефир, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем — так тесто будет пышным. Консистенция должна напоминать сметану. Если густовато — добавьте немного кефира.

Как собрать пирог

Форму смажьте маслом, можно присыпать мукой или манкой. Вылейте большую часть теста, разровняйте. Сверху — яично-луковая начинка. Затем — оставшееся тесто. Посыпьте кунжутом.

Финальные штрихи

Выпекайте при 180°С около 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выйти сухой. После остывания — нарезайте и подавайте. Пирог хорош и тёплым, и остывшим. Идеально сочетается с чаем, кофе или стаканом молока.

Такой пирог — это не просто рецепт, а кулинарная палочка-выручалочка. Он готовится буквально из ничего, а съедается с аппетитом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Садоводство, цветоводство
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Куда вложить деньги, когда ставка Центробанка России — 21 процент? Дмитрий Плотников Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская Кибервойна по-партнёрски: как США и НАТО прячутся за клавиатурой Украины Юрий Бочаров
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Этот хрустящий салат прост до гениальности — и невероятно ароматен
Тренируйся как профи: 5 упражнений, которые не делают новички а зря
Куда вложить деньги, когда ставка Центробанка России — 21 процент?
Эластичность под угрозой: один продукт может повернуть время вспять
Пышный, как облако, сытный, как обед: пирог, в который влюбляются с первого кусочка
Весенние ошибки садоводов, которые губят весь сезон
Лекарство без аналогов: в России создан прорывной препарат против рака
От имени, но не от Bosch: заводы работают — бренд ушёл
Как банан спасает сердце: учёные нашли простой способ снизить давление
Диагноз: ложь. Как один врач превратил медицину в театр абсурда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.