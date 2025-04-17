Пышный, как облако, сытный, как обед: пирог, в который влюбляются с первого кусочка

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется вкусной домашней выпечки, но нет времени и сил на замес и возню с тестом? Тогда этот заливной пирог — находка для всей семьи.

Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain куринный пирог

Он хорош на завтрак, выручает в обед, а за ужином исчезает первым. Готовится на кефире, начинка — из самых простых продуктов: яйца и зелёный лук. Никакой раскатки, никаких сложных шагов. Всё просто: смешал, залил, поставил в духовку.

Начинка из детства

Сначала сварите яйца, остудите и натрите. Лук промойте, обсушите и нарежьте — только не давите, иначе будет каша. Смешайте с яйцом, посолите — и начинка готова.

Совет: удаляйте жёлтые и вялые перья лука — они могут испортить вкус.

Тесто за 5 минут

Разбейте яйцо, слегка взбейте с солью. Влейте кефир, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем — так тесто будет пышным. Консистенция должна напоминать сметану. Если густовато — добавьте немного кефира.

Как собрать пирог

Форму смажьте маслом, можно присыпать мукой или манкой. Вылейте большую часть теста, разровняйте. Сверху — яично-луковая начинка. Затем — оставшееся тесто. Посыпьте кунжутом.

Финальные штрихи

Выпекайте при 180°С около 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выйти сухой. После остывания — нарезайте и подавайте. Пирог хорош и тёплым, и остывшим. Идеально сочетается с чаем, кофе или стаканом молока.

Такой пирог — это не просто рецепт, а кулинарная палочка-выручалочка. Он готовится буквально из ничего, а съедается с аппетитом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

