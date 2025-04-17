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Универсальный и очень простой рецепт для любого случая: запечённая курица с овощами, которая понравится всем

2:35
Еда

Сочная курица с ароматными овощами — это идеальное блюдо для уюта. Этот рецепт не требует сложных техник и специальных ингредиентов. Главное — выбрать хорошую курицу и следить за временем приготовления.

Запечённая курица с овощами
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённая курица с овощами

Почему это работает?

  • Простота: Вам не нужно заранее планировать или искать редкие ингредиенты. Всё, что нужно, — это курица, овощи и специи.
  • Сочность: Правильная температура и время приготовления гарантируют, что курица будет сочной внутри и хрустящей снаружи.
  • Универсальность: Вы можете использовать любые овощи, которые есть под рукой. Это делает блюдо гибким и доступным.

Что вам понадобится?

  • Курица: 1–1,5 кг 
  • Овощи: 500–700 г (5 чашек)
  • Масло: 2 ст. л. (30 мл)
  • Специи: Соль, перец, лимон, лук, розмарин или тимьян

Как приготовить?

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Подготовьте овощи: Нарежьте их крупными кусками (1–1,5 см). Это могут быть морковь, лук, картофель, пастернак, фенхель, тыква или репа.
  3. Смажьте овощи маслом и приправьте солью и перцем. Выложите их в жаровню или противень с бортиками.
  4. Приправьте курицу: Удалите потроха, обсушите её бумажными полотенцами. Натрите внутри и снаружи солью и перцем. Наполните полость лимоном, нарезанным луком и веточками розмарина или тимьяна.
  5. Если хотите, смажьте кожу сливочным маслом.
  6. Положите курицу грудкой вверх на овощную подушку. Подверните крылья под туловище.
  7. Запекайте: Готовьте в духовке около 15 минут на килограмм.
  8. Дайте курице отдохнуть: После приготовления оставьте её в тёплом месте на 10–15 минут. Это позволит соку равномерно распределиться и сделает мясо более сочным.

Совет:

Не выбрасывайте кости! Из них можно приготовить вкусный куриный бульон. Для этого снимите с курицы кожу и положите тушку в пакет для заморозки. Заморозьте до следующего раза, советует simplyrecipes.com.

Этот рецепт — отличный способ быстро и вкусно приготовить курицу. Он подходит для повседневного ужина или праздничного стола. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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