Универсальный и очень простой рецепт для любого случая: запечённая курица с овощами, которая понравится всем

Сочная курица с ароматными овощами — это идеальное блюдо для уюта. Этот рецепт не требует сложных техник и специальных ингредиентов. Главное — выбрать хорошую курицу и следить за временем приготовления.
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённая курица с овощами
Почему это работает?
Простота: Вам не нужно заранее планировать или искать редкие ингредиенты. Всё, что нужно, — это курица, овощи и специи.
Сочность: Правильная температура и время приготовления гарантируют, что курица будет сочной внутри и хрустящей снаружи.
Универсальность: Вы можете использовать любые овощи, которые есть под рукой. Это делает блюдо гибким и доступным.
Что вам понадобится?
Курица: 1–1,5 кг
Овощи: 500–700 г (5 чашек)
Масло: 2 ст. л. (30 мл)
Специи: Соль, перец, лимон, лук, розмарин или тимьян
Как приготовить?
Разогрейте духовку до 180°C.
Подготовьте овощи: Нарежьте их крупными кусками (1–1,5 см). Это могут быть морковь, лук, картофель, пастернак, фенхель, тыква или репа.
Смажьте овощи маслом и приправьте солью и перцем. Выложите их в жаровню или противень с бортиками.
Приправьте курицу: Удалите потроха, обсушите её бумажными полотенцами. Натрите внутри и снаружи солью и перцем. Наполните полость лимоном, нарезанным луком и веточками розмарина или тимьяна.
Если хотите, смажьте кожу сливочным маслом.
Положите курицу грудкой вверх на овощную подушку. Подверните крылья под туловище.
Запекайте: Готовьте в духовке около 15 минут на килограмм.
Дайте курице отдохнуть: После приготовления оставьте её в тёплом месте на 10–15 минут. Это позволит соку равномерно распределиться и сделает мясо более сочным.
Совет:
Не выбрасывайте кости! Из них можно приготовить вкусный куриный бульон. Для этого снимите с курицы кожу и положите тушку в пакет для заморозки. Заморозьте до следующего раза, советует simplyrecipes.com.
Этот рецепт — отличный способ быстро и вкусно приготовить курицу. Он подходит для повседневного ужина или праздничного стола. Попробуйте и убедитесь сами!
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.