Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колбаса жарится, омлет поднимается — и день уже удался
Как вырастить огурцы в горшках и контейнерах
Бассейны, скейт-парк и ресторан: как Джонни Депп и Ванесса Паради жили в своей богемной деревне
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Кошка просит со стола — можно ли делиться? Вот что допустимо
Городки Сан-Диего готовятся к наплыву гостей — благодаря сёрфингу
Дезодоранты не спасают? Вот что действительно работает
Шик, блеск и никакой химии: восточные ритуалы для красоты волос, которые работают
Смотрел одним глазом: Мостовой объяснил, почему победа Спартака над Уралом была для него очевидна

Секрет идеального пасхального яйца: как добиться красивого янтарного оттенка без химии

1:53
Еда

Пасхальные традиции занимают особое место в сердцах многих, а окрашивание яиц — один из самых радостных моментов подготовки к празднику. На протяжении веков люди использовали натуральные красители для создания разнообразных оттенков. Среди них выделяется янтарный цвет, символизирующий солнечную энергию и весеннее обновление.

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пасхальные яйца

Представляем метод окрашивания яиц в янтарный цвет, который сочетает простоту, экологичность и превосходный результат. Для этого потребуются куркума и чай каркаде, создающие тёплый и насыщенный оттенок.

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка ингредиентов: 1 литр воды, 1 столовая ложка куркумы и 10-12 пакетиков каркаде.
  2. Приготовление отвара: В кастрюлю с холодной водой добавьте яйца, куркуму и каркаде. Это предотвратит растрескивание яиц и обеспечит равномерное окрашивание.
  3. Варка: Доведите до кипения на среднем огне, помешивая для равномерного распределения красителей. Варите 10 минут.
  4. Выдержка: После варки оставьте яйца в отваре на 1 час для насыщенного цвета. Каркаде расщепляет верхний слой скорлупы, позволяя пигментам глубже проникать.
  5. Извлечение и сушка: Аккуратно достаньте яйца и оставьте их сушиться на бумажной салфетке. Не используйте полотенце, чтобы не повредить краску.

Яйца приобретут насыщенный янтарный оттенок с матовой текстурой, напоминающей драгоценный янтарь. Этот метод полностью экологичен и безопасен.

Этот способ окрашивания яиц сочетает традиции и заботу о здоровье, создавая красивые и уникальные крашенки для праздничного стола.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

Каркаде́ или каркадэ́ (от араб. كركديه‎ [kæɾkæˈdeː]), — травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, сладковато-кислый на вкус, изготавливаемый из сушёных чашечек цветков розеллы, или суданской розы (лат. Hibiscus sabdariffa), растения из рода Гибискус.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эти три породы кошек признаны самыми умными в мире
Домашние животные
Эти три породы кошек признаны самыми умными в мире Аудио 
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Последние материалы
Ида Галич спустилась в московское метро и восхитилась подземкой
Бросьте в барабан лавровый лист — и посмотрите, что произойдёт с одеждой
Вес уходит во сне: секрет, который не афишируют диетологи
Кость в кровати и сон на клавиатуре: как эволюция объясняет странные повадки питомцев
Эти части курицы могут быть опасны: что не стоит есть и почему
Старые привычки теперь вне закона: 10 ПДД-новинок, которые могут дорого обойтись
Певица Слава призвала Петросяна бросить Брухунову и жениться на ней
Глава Приднестровья озвучил серьёзные проблемы с газоснабжением: подробности и прогнозы
Гречка станет золотой и божественно вкусной: добавьте эту специю за 5 минут до готовности
Пассажир застрял в туалете самолёта: FAA предлагает заменить замки на 2,6 тыс. Boeing 737
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.