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Гречка станет золотой и божественно вкусной: добавьте эту специю за 5 минут до готовности

1:22
Еда

Гречневая каша — одно из самых популярных и полезных блюд русской кухни. Однако, чтобы придать ей более насыщенный вкус и аромат, можно использовать куркуму. Этот яркий и пряный порошок не только сделает кашу золотистой, но и добавит ей пикантности и аромата.

Гречка
Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гречка

Как приготовить гречневую кашу с куркумой?

  1. Промойте гречневую крупу под холодной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Разогрейте сухую сковороду и высыпьте гречку. Подсушите её на среднем огне без масла.
  3. Переложите гречку в кастрюлю или сковороду с высокими бортами и залейте водой в пропорции 1:2.
  4. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и посолите по вкусу.
  5. За 5 минут до готовности добавьте растопленное сливочное масло и столовую ложку куркумы. Хорошо перемешайте.
  6. Выключите огонь, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте на 10–15 минут, чтобы каша настоялась.

Добавление куркумы превратит обычную гречневую кашу в изысканное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом. Золотистый цвет и пикантные нотки делают её похожей на ресторанное блюдо. Попробуйте этот рецепт, и гречка станет вашим любимым гарниром!

Уточнения

Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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