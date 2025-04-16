Горох станет мягким за 30 минут: секретный метод, о котором молчат хозяйки

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Горох — это не только питательный и вкусный продукт, богатый белком, клетчаткой и ценными витаминами, но и универсальный ингредиент для различных блюд. Однако многие отказываются от его использования из-за необходимости длительного замачивания и варки. Традиционно считается, что для мягкости и рассыпчатости горох нужно замачивать на несколько часов, а затем варить на протяжении долгого времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Горох

Но существуют эффективные способы быстрого приготовления гороха без ущерба для его полезных свойств и вкуса.

Подготовка гороха. Начать следует с тщательной промывки гороха под проточной водой. Это не только очистит его от загрязнений, но и уменьшит количество крахмала на поверхности, что способствует более равномерному и быстрому развариванию. После этого поместите горох в кастрюлю с холодной подсоленной водой. Использование холодной воды помогает гороху постепенно набухать и готовиться быстрее. Чередование температур. Чтобы сократить время варки гороха, можно использовать метод чередования температур. После закипания воды дайте ей покипеть на среднем огне около 7-10 минут. Затем добавьте полстакана холодной воды. Резкое изменение температуры "шокирует" горох, размягчая его оболочку. Повторите этот процесс при необходимости. Этот метод позволяет приготовить горох примерно за 30-40 минут, вместо традиционных нескольких часов. Пищевая сода. Еще один способ ускорить варку гороха — использование пищевой соды. Сода помогает размягчить клетчатку, что способствует более быстрому приготовлению. Варите горох обычным способом, но через 15 минут после закипания добавьте ½ чайной ложки соды на каждые 2 литра воды. Будьте осторожны с количеством соды, чтобы не изменить вкус блюда. После добавления соды продолжайте варить еще 5-7 минут. Этот метод особенно удобен для приготовления пюре или супов.

Эти простые методы значительно сокращают время варки гороха, делая его более доступным для повседневного использования. Экспериментируйте с различными техниками, чтобы найти тот, который подходит вам лучше всего.

Помните, что правильно приготовленный горох не только вкусен, но и полезен для здоровья. Его включение в рацион обогащает организм важными питательными веществами, такими как белок, клетчатка и витамины.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

