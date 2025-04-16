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Рагу — король стола: попробуйте этот рецепт с фаршем, и вы забудете о других вариантах

2:14
Еда

Рагу — одно из самых универсальных блюд мировой кухни. Оно объединяет разнообразные овощи и мясо, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур. В современном мире, где популярны полуфабрикаты, свежие продукты остаются востребованными.

Тушёное мясо с овощами
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёное мясо с овощами

Предлагаем вам рецепт аппетитного овощного рагу с мясным фаршем, которое станет украшением вашего стола.

Ингредиенты:

  • Красная фасоль — 300 г
  • Мясной фарш (индейка или говядина) — 400 г
  • Лук — 1 крупная луковица
  • Красный болгарский перец — 1 шт.
  • Перец чили — 1 шт. (по желанию)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Помидоры в собственном соку — 250 г
  • Рафинированное масло — 80 г
  • Томатная паста — по вкусу
  • Коричневый сахар — 30 г
  • Соль — 10 г
  • Говяжий бульон — по необходимости
  • Специи: орегано, тмин, копченая сладкая паприка — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Замочите фасоль в воде на несколько часов.
  2. Промойте фасоль и варите в небольшом ковшике с литром воды до мягкости, но сохраняйте форму.
  3. Нарежьте лук мелкими кубиками.
  4. Красный болгарский перец и перец чили нарежьте одинаковыми кусочками. Если любите острое, оставьте семена.
  5. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте лук до прозрачности.
  6. Добавьте перец и готовьте до мягкости.
  7. Измельчите чеснок и добавьте его к обжаренным овощам.
  8. Влейте нарезанные томаты в собственном соку и уменьшите огонь.
  9. Добавьте фарш и тщательно перемешайте, чтобы избежать образования комков.
  10. Когда фарш будет почти готов, добавьте вареную фасоль, томатную пасту, коричневый сахар и соль.
  11. Перемешайте и влейте говяжий бульон.
  12. Тушите под крышкой на минимальном огне около 20 минут.
  13. Для усиления вкуса добавьте специи: орегано, тмин и копченую сладкую паприку.

Подавайте рагу как самостоятельное блюдо или с гарниром. Это сытное и ароматное угощение порадует вас и ваших близких.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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