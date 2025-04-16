Рагу — король стола: попробуйте этот рецепт с фаршем, и вы забудете о других вариантах

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Рагу — одно из самых универсальных блюд мировой кухни. Оно объединяет разнообразные овощи и мясо, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур. В современном мире, где популярны полуфабрикаты, свежие продукты остаются востребованными.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тушёное мясо с овощами

Предлагаем вам рецепт аппетитного овощного рагу с мясным фаршем, которое станет украшением вашего стола.

Ингредиенты:

Красная фасоль — 300 г

Мясной фарш (индейка или говядина) — 400 г

Лук — 1 крупная луковица

Красный болгарский перец — 1 шт.

Перец чили — 1 шт. (по желанию)

Чеснок — 2 зубчика

Помидоры в собственном соку — 250 г

Рафинированное масло — 80 г

Томатная паста — по вкусу

Коричневый сахар — 30 г

Соль — 10 г

Говяжий бульон — по необходимости

Специи: орегано, тмин, копченая сладкая паприка — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Замочите фасоль в воде на несколько часов. Промойте фасоль и варите в небольшом ковшике с литром воды до мягкости, но сохраняйте форму. Нарежьте лук мелкими кубиками. Красный болгарский перец и перец чили нарежьте одинаковыми кусочками. Если любите острое, оставьте семена. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец и готовьте до мягкости. Измельчите чеснок и добавьте его к обжаренным овощам. Влейте нарезанные томаты в собственном соку и уменьшите огонь. Добавьте фарш и тщательно перемешайте, чтобы избежать образования комков. Когда фарш будет почти готов, добавьте вареную фасоль, томатную пасту, коричневый сахар и соль. Перемешайте и влейте говяжий бульон. Тушите под крышкой на минимальном огне около 20 минут. Для усиления вкуса добавьте специи: орегано, тмин и копченую сладкую паприку.

Подавайте рагу как самостоятельное блюдо или с гарниром. Это сытное и ароматное угощение порадует вас и ваших близких.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

