Рагу — король стола: попробуйте этот рецепт с фаршем, и вы забудете о других вариантах

Рагу — одно из самых универсальных блюд мировой кухни. Оно объединяет разнообразные овощи и мясо, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур. В современном мире, где популярны полуфабрикаты, свежие продукты остаются востребованными.
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Тушёное мясо с овощами
Предлагаем вам рецепт аппетитного овощного рагу с мясным фаршем, которое станет украшением вашего стола.
Ингредиенты:
Красная фасоль — 300 г
Мясной фарш (индейка или говядина) — 400 г
Лук — 1 крупная луковица
Красный болгарский перец — 1 шт.
Перец чили — 1 шт. (по желанию)
Чеснок — 2 зубчика
Помидоры в собственном соку — 250 г
Рафинированное масло — 80 г
Томатная паста — по вкусу
Коричневый сахар — 30 г
Соль — 10 г
Говяжий бульон — по необходимости
Специи: орегано, тмин, копченая сладкая паприка — по вкусу
Пошаговый рецепт:
Замочите фасоль в воде на несколько часов.
Промойте фасоль и варите в небольшом ковшике с литром воды до мягкости, но сохраняйте форму.
Нарежьте лук мелкими кубиками.
Красный болгарский перец и перец чили нарежьте одинаковыми кусочками. Если любите острое, оставьте семена.
Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте перец и готовьте до мягкости.
Измельчите чеснок и добавьте его к обжаренным овощам.
Влейте нарезанные томаты в собственном соку и уменьшите огонь.
Добавьте фарш и тщательно перемешайте, чтобы избежать образования комков.
Когда фарш будет почти готов, добавьте вареную фасоль, томатную пасту, коричневый сахар и соль.
Перемешайте и влейте говяжий бульон.
Тушите под крышкой на минимальном огне около 20 минут.
Для усиления вкуса добавьте специи: орегано, тмин и копченую сладкую паприку.
Подавайте рагу как самостоятельное блюдо или с гарниром. Это сытное и ароматное угощение порадует вас и ваших близких.
Уточнения
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.