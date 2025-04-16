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Аромат как с костра: раскрыт простой способ готовить овощи-гриль дома — понадобится лишь духовка

1:36
Еда

Наслаждаться блюдами с ароматом гриля можно и без дачного участка. Современные духовые шкафы оснащены режимами, имитирующими приготовление на открытом огне. Этот метод экономит время и деньги, позволяет готовить вкусные блюда в любую погоду и контролировать процесс. Давайте разберем, как это сделать правильно.

Овощи на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи на гриле
  1. Первый шаг — подготовка маринада. Он прост, но эффективен: смешайте растительное масло с лимонным соком в пропорции 3:1. Добавьте соль по вкусу. Важно помнить: для томатов не используйте лимонный сок, чтобы сохранить их вкус и текстуру.
  2. Второй шаг — правильная нарезка овощей. Кабачки, цукини и баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1,5-2 см для равномерного пропекания. Болгарский перец разрежьте на четвертинки, сохраняя его плоскую форму. Томаты оставьте целыми, чтобы сохранить сок и форму.
  3. Третий шаг — подготовка духовки. Разогрейте её до 180°C в режиме "гриль" или "конвекция". Решетку смажьте растительным маслом, чтобы овощи не прилипали и равномерно пропекались. Время готовки — 20-30 минут, в зависимости от размера овощей.

Приготовление овощей на гриле в духовке — отличная альтернатива дачному отдыху. Этот метод позволяет получить вкусные блюда, экономя время и деньги на содержание дачи.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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